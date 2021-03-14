قناة السويس تعلن عن استمرار التخفيضات لسفن الحاويات القادمة من الساحل الأمريكى

حتى يونيو 2021 وبنسب تتراوح ما بين 45 الى 65%

جددت هيئة قناة السويس العمل بالحوافز المقدمة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بنسب تتراوح ما بين 45الي 65%.

وأكدت إدارة قناة السويس علي موقعها الالكتروني أن تم مد منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضا وقدره 45%.

كما يستمر منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلي موانئ (بورت كسلانج وما شرقه) تخفيضاً وقدره 65% بينما تمنح القادمة من جنوب نورفولك والمتجه الي موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 55%.

وأفادت قنا السويس أن تطبيق الحوافز لسفن الحاويات التي تبحر من ميناء القيــام اعـتبـاراً من الأول من أبريل 2021 و حتى 30 يونية 2021.

وأكدت إدارة القناة، أن استمرار منح تخفيضات سفن الحاويات جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة