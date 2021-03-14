نقل وملاحة

قناة السويس تعلن عن استمرار التخفيضات لسفن الحاويات القادمة من الساحل الأمريكى

حتى يونيو 2021 وبنسب تتراوح ما بين 45 الى 65%
نادية سلام 1:13 ص, الأثنين, 15 مارس 21 1:13 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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جددت هيئة قناة السويس العمل بالحوافز المقدمة   لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بنسب تتراوح ما  بين  45الي 65%.

 وأكدت إدارة قناة السويس علي موقعها الالكتروني أن تم مد منح سفن  الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضا وقدره 45%.

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كما يستمر منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلي موانئ (بورت كسلانج وما شرقه) تخفيضاً وقدره 65% بينما تمنح القادمة من جنوب نورفولك والمتجه الي موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 55%.

 وأفادت قنا السويس أن تطبيق الحوافز لسفن الحاويات التي تبحر من ميناء القيــام اعـتبـاراً من الأول من أبريل 2021 و حتى 30 يونية 2021.

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وأكدت إدارة القناة، أن استمرار منح تخفيضات سفن الحاويات جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء  قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة 

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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