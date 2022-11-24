قناة السويس تعفي جميع اليخوت العابرة من بند «فلايك الرباط» تشجيعا للسياحة

قررت هيئة قناة السويس إعفاء جميع اليخوت العابرة بقناة السويس، بجميع حمولاتها من رفع “فلايك الرباط”- التابعة لشركة الرباط والأنوار- إحدى الشركات التابعة للهيئة، والاكتفاء بصعود عمال الرباط فقط؛ بهدف تشجيع مُلاك اليخوت وتنشيط سياحتها في مصر عبر القناة.

وأكدت الهيئة، في قرارها، استخدام “زوديك” اليخت- أي اللنش المطاطي المتواجد باليخت- عند الضرورة فقط.

واشترطت الهيئة أن يكون اليخت مسجلًا قبل عبور القناة بشهادة التسجيل تحت بند يخت أو لنش نزهة، على أن يكون الزوديك الخاص باليخت يصلح لأعمال الرباط في حالة الطوارئ.

يُذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن، في مايو الماضي، تعديل قواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن؛ بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصادات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق وفقًا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة.

كما أنه يتم احتساب رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس بشكل آلي من خلال المنصة الرقمية الجديدة، مع تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للعبور والتراكي بمراسي اليخوت التابعة للهيئة.