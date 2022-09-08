قناة السويس تعزز أسطولها البحري بـ16 وحدة بحرية متنوعة

تشهد هيئة قناة السويس إنضمام 16 وحدة بحرية متنوعة، مستهدفة تعزيز تنافسيتها ضمن إستراتيجية الهيئة 2023 في الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وتضم تلك الوحدات “متعددة الأغراض” وهما الوحدتان (العلمين 1 والعلمين 2)، حيث تعاقدت الهيئة مع ترسانة دامن الهولندية على بناء الوحدتين للعمل لصالح إدارة الكراكات بالهيئة وتحديدا لمصاحبة الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوي» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، بقوة شد تبلغ 32 طن وطول 27 متروعرض: 12 متر،وغاطس: 2.85 متر،السرعة: 9 عقدة ،وقدرة ونش رفع المراسي: 100 طن

كما نجحت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة في بناء القاطرتين عزيمة ١ وعزيمة ٢ في وقت قياسي تلبية لاحتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس لقطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي وصيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بالقناة

بمواصفات فنية تشمل الطول: 18.6 متر،العرض: 6.8 متر،الغاطس: 2.2 متر، السرعة: 11.2 عقدة، وقوة الشد: 12.6 طن

وعن المعديات ، انضمت الي اسطول الهيئة المعديتان (كرامة 1 وكرامة 2)،حيث قامت ترسانة بورسعيد البحرية ببناء المعديتين لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة بحمولة٣٢٠ طن، وطول 64 مترا ، والطاقة الاستيعابية: 50 مركبة ملاكي بخلاف الأفراد

كما تولت شركة القناة للترسانة النيلية بناء المعديتين (الأقصر ١ والأقصر ٢) لخدمة أهالي مدينة الأقصر، ويبلغ طولها 26مترا وعرض 8.4 مترا ،الطاقة الاستيعابية: ٢٥٠ راكب

كما تم إنضمان الصال الآلي (481) والصال (482)، حيث انتهت شركة القناة للإنشاءات البحرية من بناء الصالين الآليين بحمولة ٨٠٠ طن لكل منهما، لنقل جميع أنواع منتجات محجر عتاقة إلى جميع المواقع داخل قناة السويس لإنشاء التكسيات وأكتاف المعديات، بطول 60.185 متر وعرض 9.46 مترا،وحمولة 800 طن

كما تولت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بناء الوحدة إمداد ١ تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية وفقا للتصميم الذي أعدته ترسانة بورسعيد البحرية، بهدف تموين الوحدات البحرية التابعة للهيئة بالوقود على طول المجرى الملاحي.

وتشمل المواصفات الفنية لكل وحدة،الطول: 47.65 مترا،العرض: 9.5 مترا،الغاطس: 2.5 مترا ، والحمولة الكلية: 500 طن

وعن الإرشاد ولنشات كبار الزوار ،شهد الأسطول البحري للهيئة انضمام اليخت «نصر» واليخت» إرادة» لليخوت التابعة للهيئة وذلك بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر بطول 29 مترا وعرض 6.7 مترا،عدد 4 غرف ، بجانب لنشات إرشاد ألومنيوم (بحار 14 و 15 و16)، حيث أنضمت الثلاثة لنشات الجديدة متماثلة الأبعاد والإمكانيات للأسطول البحري للهيئة بعد انتهاء بنائها في شركة القناة للإنشاءات البحرية.

وتقوم بنقل المرشدين من وإلى السفن العابرة للقناة التي يقوموا بإرشادها بطول 15.3 مترا، وعرض 4.7 مترا،