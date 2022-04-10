نقل وملاحة

قناة السويس تعرض الكراكة «صلاح الدين» للبيع يونيو المقبل

أقدم كراكات الهيئة وتم بناؤها في 1977 بااليابان
نادية سلام 2:38 م, الأحد, 10 أبريل 22 2:38 م, الأحد, 10 أبريل 22

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أعلنت إدارة التموين  بهيئة قناة السويس عن بيع الكراكة صلاح الدين الأيوبي في جلسة 14 يونيو المقبل، بقيمة تأمين دخول جلسة المزاد نحو  مليون جنيه.

 يذكر أن الكراكة صلاح الدين، تم بناؤها في عام 1977 في ترسانة MHI باليابان، ويصل طولها الكلي 119.9 متر، بحمولة تصل إلى 7500 طن، وهي من النوع الـ”HOPPER” أي الماصة، ويصل عمق التكريك بها إلى 25 مترًا.

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وتملك هيئة قناة السويس أسطولًا من الكراكات يصل الي 12 كراكة ما بين ماصة طاردة، وهي الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي ومشهور والصديق وطارق بن زيلاد ومحمود يونس وبركات والعاشر من رمضان والميقاتي، بينما النوع الثاني وهو ماصة تسير ذاتيا، وتضم ثلاث كراكات  وهي مكة وعبور بورسعيد وصلاح الدين الأيوبي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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