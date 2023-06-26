قناة السويس: تعديلات جديدة بلائحة مرور«السفن الحاملة لوحدات عائمة على السطح»

أعلنت هيئة

تعديلات جديدة في لائحة الملاحة وقواعد مرورالسفن التي تحمل وحدات عائمة بالقناة ،وتهيب هيئة القناة بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة تطبيق التعديلات إعتبارا من يوليو المقبل .

وأكدت في منشور ملاحي أن التعديلات شملت فرض الرسوم الإضافية علي تلك السفن والتي تصل إلي 100% من رسوم عبور الوحدات العائمة المحمولة على أساس الحمولة الكلية لقناة السويس، و2% من رسوم عبور السفينة العابرة لقناة السويس لكل قدم أو كسر القدم زيادة عن العرض الأقصى المحدد بالائحة .

كما تحسب “الحمولة الكلية لقناة السويس” للوحدات العائمة المحمولة على سطح السفن العابرة لقناة السويس على أساس أبعاد التستيف الواردة بالمستندات الرسمية ، وهي أقصى طول x أقصى عرض x أقصى إرتفاع -بدون الصوارى-

ويذكر أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.