قناة السويس تعدل نسب تخفيضات ناقلات البترول الخام بين الخليجين الأمريكي والعربي والهند

عدلت قناة السويس التخفيضات المقدمة لناقلات البترول الفارغة أو المحملة بالبترول الخام، لموانئ محددة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 75%، بدءا من يوليو القادم حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضح منشور ملاحي أن التخفيضات تمنح لناقلات البترول الخام سواء الفارغة أو المحملة ، العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي (بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي ، ومنطقة الكاريبي من جهة وموانئ الخليج العربي بدءاً من ميناء “صور العماني” والموانئ التى تقع شرقه حتى ما قبل ميناء كراتش بباكستان تخفيضاً بنسبة 20% من رسوم العبور العادية.

خريطة مسارات السفن الحاصلة على التخفيضات

كما منحت هيئة قناة السويس ناقلات البترول الخام العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ غرب شبه القارة الهندية بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند تخفيضاً 25%، بالإضافة إلى 75% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.

كما تمنح ناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من أو متجهة إلى موانئ أمريـكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وجنوبه ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء “كراتشي “وما شرقه تخفيض 75٪ من رسوم العبور العادية.

المسارات الحاصلة على التخفيضات

وسجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار.