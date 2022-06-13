قناة السويس تعدل نسب التخفيضات لسفن «حاويات» الساحل الشرقي الأمريكي

أعلنت هيئة قناة السويس عن تقليل الحوافز الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقى الأمريكي ومتجهة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وقررت في منشور ملاحي ، على موقعها الإلكتروني ، منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضا وقدره 20%.

كما قررت منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضاً وقدره 40% بينما المتجهة إلى موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 30%.

وأفادت إدارة هيئة قناة السويس أن تطبيق النسب الجديدة لسفن حاويات الساحل الشرقي الأمريكي ، اعتبارا من أول يوليو القادم حتى نهاية عام 2022.