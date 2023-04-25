«قناة السويس» تعدل نسب التخفيضات الثابتة المقدمة للسفن التي تغير وجهتها بعد الإبحار

قررت هيئة قناة السويس تعديل الحوافز الممنوحة للسفن – الخاضعة لتخفيضات ثابتة على طرق ملاحية محددة- في حالة تغيير وجهتها بعد قيام رحلتها البحرية.

وذكرت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي، أنه في حالة تقديم توكيل أو مشغلى السفينة طلب تخفيض قبل إبحار السفينة من ميناء القيام ، وتم الرد عليه بنسبة التخفيض المحددة وفقاً للموانئ الواردة بطلب التخفيض ثم عاود توكيل السفينة تقديم طلب تخفيض جديد لنفس الرحلة بعد إبحار السفينة ، متضمنا الموانئ الجديدة غير المذكورة بالطلب الأول، وتستوجب الزيادة سيتم تعديل نسبة التخفيض عن التى تم منحها للسفينة من قبل لنفس الرحلة.

واشترطت هيئة قناة السويس أن منح نسبة التخفيض سيحدد طبقا للموانئ في الطلب الثاني المقدم من توكيل السفينة وذلك في حالة عدم دخولها البحر المتوسط (أى لم تعبر خط طول 06 01 W). وذلك للسفن القادمة من جهة الشمال .

وأضافت الهيئة في منشورها أن منح السفينة نسبة التخفيض المناسبة مع الموانئ الجديدة طبقاً لمنشور التخفيض ما لم تدخل السفينة البحر الأحمر (أى لم تعبر خط عرض 12 28 N).وذلك للسفن القادمة من جهة الجنوب .

وطبقت هيئة قناة السويس العمل بعدة تخفيضات لمختلف أنواع السفن والتي تعمل في موانئ محددة بدءا من يناير حتي يونيو 2023 حيث منحت تخفيضا لسفن البضائع الصب الجاف، والتي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى بنسب تتراوح ما بين 10 إلي 75% مع منح ناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) ، القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى موانئ آسيا تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 30 إلي 75%.

وتصل التخفيضات المقدمة لسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا نسب تتراوح ما بين 35 إلي 55 % .

وحققت حركة تجارة قناة السويس خلال شهر مارس الماضي مسجلة 832.2 مليون دولار، حيث قفزت بنسبة 38.5% في مارس 2023 مقارنة بمثيله في العام السابق له والذي سجل 601.7 مليون دولار.

وأكدت الإحصائيات أن الربع الأول من عام 2023 سجل إجمالي إيرادات بلغت 2.382 مليار دولار مليار دولار بزيادة 40.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 والذي سجل إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.694 مليار دولار، بفارق 683 مليون دولار.

وطبقت هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2023 قراراتها بشأن رسوم عبور السفن للقناة في يناير الماضي، وهي زيادة رسوم العبور بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة %10.