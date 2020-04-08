قناة السويس تعدل مواعيد وسائل العبور تماشيا مع مواعيد حظر التحرك

أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواعيد عمل المعديات والأنفاق والكباري التابعة لها بما يتوافق وقرارا ت رئيس مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر حركة المواطنين على الطرق وداخل المدن والمحافظات.

وأكدت الهبئة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن تلك الإجراءات انطلاقاً من الدور المجتمعي للهيئة بالربط بين ضفتي القناة، وحرصاً على سلامة المواطنين ومنع تكدس السيارات والأفراد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد “COVID 19”.

وتقرر تعديل مواعيد التشغيل بكلٍ من (معدية نمرة ٦ – معديات القنطرة للسيارات والأفراد ) لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً وكذلك باقى المعديات.

وقررت تعديل مواعيد نشغيل الأنفاق لتبدأ من الساعه الثامنة وحتى السادسة مساءً، فيما تركت الهيئة حركة نشغيل الكباري صباحا ومساء، وفقا للفاصل الملاحي وحركة مرور قوافل السفن العابره للقناة.