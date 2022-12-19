قناة السويس تعدل من تخفيضات ناقلات الغاز البترولي المسال بين الخليج الأمريكي والهند

جددت هيئة قناة السويس العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي المسال المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة والهند وما‎ ‎شرقها من جهة أخرى حتى نهاية يونية 2023 .

وأوضحت أنه تقرر منح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي) من جهة موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي (Cochin) تخفيضا وقدره 25% بدلا من 20%من رسوم العبور العادية٠

وتصل نسبه التخفيضات المقدمة للناقلات القادمة أو المتجهة من الخليج الامريكي الي الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى (Cochin) بغرب الهند حتى ما قبل ميناء (Port Klang) إلي 55% من رسوم العبور العادية، بينما موانئ Port Klang”” وما شرقه تمنح تخفيضا 75% من رسوم العبور العادية.

كما قررت قناة السويس منح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية (التى تقع شمال ميناء ميامى) من جهة و الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى (Cochin) بغرب الهند حتى ما قبل ميناء (Port Klang) من جهة أخري تخفيضاً 25% من رسوم العبور العادية ، وموانئ Port Klang) وما شرقه تمنح تخفيضا يصل الي 35% من رسوم العبور العادية.