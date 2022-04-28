أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعديل قواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، اعتبارا من أول مايو المقبل بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصاديات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق وفقا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة و ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة.

ولتحديد رسوم عبور القناة لليخوت السياحية التي لا تتوافر لها الحمولة الكلية الدولية يمكن استخدام الحمولة الناتجة عن المعادلة التالية:(حاصل ضرب الطول الكلي لليخت * أكبر عرض اليخت* أكبر عمق لليخت) / 2.83.

ويقتصر استخدام المعادلة السابقة على اليخوت التي تقل حمولتها عن 300 طن، ويبدأ استخدام هذه القواعد الجديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أنه من المقرر احتساب رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس وفقا للقواعد الجديدة بشكل آلي من خلال المنصة الرقمية الجديدة الجاري إنشاؤها والمزمع تفعيلها خلال الفترة المقبلة مع تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للعبور والتراكي بمراسي اليخوت التابعة للهيئة، كما تتطلع الهيئة إلى تبني مبادرة جديدة بإسناد مهام التوكيل الملاحي لإحدى الشركات التابعة للهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأصحاب اليخوت.