قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية لعبور سفن المثقلات

نادية صابر قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، تعديل أسس احتساب الرسوم الإضافية للسفن من نوعية "الغطس/ حاملات المثقلات".وعدلت الهيئة تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على سفن المثقلات من 50% من رسوم العبور، في حالة شحنها وحدات ضخمة، بحمولة 250 طن إلى 10% فقط من رسوم عبور بغض النظر عن شحنتها

نادية صابر



قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، تعديل أسس احتساب الرسوم الإضافية للسفن من نوعية “الغطس/ حاملات المثقلات”.

وعدلت الهيئة تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على سفن المثقلات من 50% من رسوم العبور، في حالة شحنها وحدات ضخمة، بحمولة 250 طن إلى 10% فقط من رسوم عبور بغض النظر عن شحنتها.



وأكدت الهيئة، في منشورها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ذلك التعديل في احتساب الرسوم الإضافية، جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.



ومن المقرر تطبيق ذلك المنشور في الأول من مارس المقبل.



يذكر أن سفن المثقلات صممت لنقل الأحمال الكبيرة جدًا، التي لا يمكن التعامل معها من قبل السفن العادية، مثل نقل الكراكات، وحفارات البترول، وتوربينات الكهرباء، وغيرها.

وأوضح المنشور الملاحي في البند الخاص بـ “سفن المثقلات” بتحصيل رسوم تصل إلى 100% من رسوم عبور الوحدات العائمة المحمولة فوق السطح العلوى للسفينة، على أساس حمولتها الكلية لقناة السويس أيًا كانت حمولتها (300 طن فأكثر أو أقل).



وقررت الهيئة في البند الثاني من المنشور، التعامل مع سفن (الغطس / حاملات المثقلات) معاملة سفن الغطس فقط (التي يحصل منها 125% رسوم إضافية من رسوم عبور السفينة المحملة، إذا كانت تحمل وحدة ثقيلة 250 طنًا وزنى فأكثر أو وحدة عائمة حمولتها الكلية لقناة السويس 300 طن قناة فأكثر)، بتطبيق ما جاء بلائحة الملاحة “SEMI-SUBMERSIBLE SHIPS”.



وعن سفن البضائع العامة، تابع المنشور تحصيل رسوم إضافية بواقع 100% من رسوم عبور الوحدات العائمة، التى تقع فوق السطح العلوى للسفينة على أساس حمولتها الكلية لقناة السويس أيًا كانت حمولتها (300 طن فأكثر أو أقل)، وعليه يتم إلغاء الإعفاء الممنوح لسفن البضائع العامة (بلائحة الملاحة).



وسيتم إضافة أحجام الصناديق والصهاريج والحاويات (10 حاويات 20 قدم فأقل) وأى فراغات مغلقة وغير مستديمة فوق السطح العلوى للسفينة إلى الحمولة الكلية، وذلك بصفة مؤقتة ويضاف نسب الرسوم الإضافية لطوابق الحاويات فوق السطح العلوى للسفينة إن وجد.



وأوضح المنشور أن الإضافات الأخرى المقررة بلائحة الملاحة كما هى بدون تغيير، مثل الـ2% رسوم إضافية للبروزات الجانبية للشحنة والقاطرات المصاحبة.