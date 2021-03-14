قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية لطوابق سفن الحاويات المتجهة شمالا

في إطار تحديد الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوى لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس،أعلنت هيئة قناة السويس ، عن تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات المتجهة شمالا .

وأوضحت هيئة قناة السويس علي موقعها الالكتروني أن عدد الطوابق بدءا بالطابق الاول تطبق عليه رسوم إضافية تصل الي 4 % بينما الثاني تطبق عليه رسوم إضافية تصل الي 6% بينما الثالث يطبق 8% والرسوم الاضافية علي الطابق الرابع تصل الي 11% و18% تفرض رسوم إضافية علي الطابق الخامس بينما تفرض رسوم إضافية علي الطابق السادس بنسبه24%و26 للطابق السابع بينما الثامن تصل رسوم الاضافية الي 28% وتصل الرسوم الاضافية علي الطوابق من التاسع حتي الحادي عشر رسوم إضافية تتراوح ما بين 30 الي 34% ويبدأ العمل بالرسوم الاضافية إعتبارا من أبريل القادم .