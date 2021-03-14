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قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية لطوابق سفن الحاويات المتجهة شمالا

بنسب تترواح من 4 الي 34% لنحو 11 طابق بسفن الحاويات
نادية سلام 12:53 ص, الأثنين, 15 مارس 21 12:53 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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في إطار تحديد الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوى لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس،أعلنت هيئة قناة السويس ، عن تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات المتجهة شمالا  .

وأوضحت  هيئة قناة السويس علي موقعها الالكتروني أن عدد الطوابق بدءا بالطابق الاول تطبق عليه رسوم إضافية تصل الي 4 % بينما الثاني تطبق عليه رسوم إضافية تصل الي 6% بينما الثالث يطبق 8% والرسوم الاضافية علي الطابق الرابع تصل الي 11% و18% تفرض رسوم إضافية علي الطابق  الخامس بينما تفرض رسوم إضافية علي الطابق السادس بنسبه24%و26 للطابق السابع بينما الثامن تصل رسوم الاضافية الي 28% وتصل الرسوم الاضافية علي الطوابق من التاسع حتي الحادي عشر رسوم إضافية تتراوح ما بين 30 الي 34%  ويبدأ العمل بالرسوم الاضافية إعتبارا من أبريل القادم .

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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