قناة السويس تعدل الرسوم الأضافية علي طوابق الحاويات بنسب تتراوح من 2 إلى 29%

قررت هيئة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء ، تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة جنوبا حيث آسيا والخليج العربى والبحر الأحمر بنسب تتراوح بين 2 إلى 29%

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وأوضحت هيئة قناة السويس في منشورها اليوم الثلاثاء أن الرسوم الإ‘ضافية للطابق الأول أصبحت 2% بدلا من 4% ، والطابق الثاني برسوم إضافية تصل الي 4 % بدلا من 6 % ، والطابق الثالث تصل رسوم الاضافية 6% بدلا من 8%.

وتصل رسوم الطابق الرابع الي 8% بدلا من 11 %، والطابق الخامس برسوم 15% بدلا من 18% والطابق السادس 19% بدلا من 24% والرسوم الاضافية للطابق السابع بنحو21% بدلا من 26% علي أن تصل رسوم الإضافية للطابق الثامن نحو 23 % بدلا من 28%، ورسوم الطابق التاسع من الحاويات الي 25% بدلا من 30% والعاشر يصل الي 27% بدلا من 32% والحادي عشر تصل رسوم الاضافية الي 29 % بدلا من 34%

وأقرت هيئة قناة السويس زيادة 2% عن كل طابق حاويات يعلو الطابق الحادي عشر للسفن المتجهة جنوبا .

كما قررت هيئة قناة السويس تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة شمالا؛ لتصبح كالاتي الرسوم الاضافية علي الطابق الاولي 4% والثاني 6% والثالث 8 % والرابع 11% والخامس21% والسادس 27% والسابع 29% والثامن 31% والتاسع 33% والعاشر 35% والحادي عشر رسوم اضافية تصل الي 37%

وأوضحت الهيئة في منشورها الملاحي أن الرسوم الاضافية تزيد بواقع 2% علي كل طابق زيادة عن الطابق الحادي عشر بسفن الحاويات المتجهة شمالا

وأعلنت هيئة قناة السويس عن تطبيق النسب الجديدة للرسوم الاضافية للطوابق سفن الحاويات في نوفمبر القادم .