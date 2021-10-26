نقل وملاحة

قناة السويس تعدل الرسوم الأضافية علي طوابق الحاويات بنسب تتراوح من 2 إلى 29%

لسفن الحاويات المتجهة جنوبا
نادية سلام 8:31 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 8:31 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت هيئة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء ، تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة جنوبا حيث آسيا والخليج العربى والبحر الأحمر بنسب تتراوح بين 2 إلى 29%

.

وأوضحت هيئة قناة السويس في منشورها اليوم الثلاثاء أن الرسوم الإ‘ضافية للطابق الأول أصبحت  2% بدلا من 4% ، والطابق الثاني برسوم إضافية تصل الي 4 % بدلا من 6 % ، والطابق الثالث تصل رسوم الاضافية 6% بدلا من 8%.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 23-10-2021

وتصل رسوم الطابق الرابع الي 8% بدلا من 11 %، والطابق  الخامس برسوم 15% بدلا من 18% والطابق السادس  19% بدلا من 24% والرسوم الاضافية للطابق السابع  بنحو21% بدلا من 26% علي أن تصل رسوم الإضافية للطابق الثامن نحو 23 % بدلا من 28%، ورسوم الطابق التاسع من الحاويات الي 25% بدلا من 30% والعاشر يصل الي 27% بدلا من 32% والحادي عشر تصل رسوم الاضافية الي 29 % بدلا من 34%

اقرأ أيضا  «كوترا» و «الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية» ينظمان ورشة للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية والمترو في مصر

 وأقرت هيئة قناة السويس زيادة 2% عن كل طابق حاويات يعلو الطابق الحادي عشر للسفن المتجهة جنوبا .

كما قررت هيئة قناة السويس تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس  والمتجهة شمالا؛ لتصبح كالاتي الرسوم الاضافية علي الطابق الاولي 4% والثاني 6% والثالث 8 % والرابع 11% والخامس21% والسادس 27% والسابع 29% والثامن 31% والتاسع 33% والعاشر 35% والحادي عشر  رسوم اضافية تصل الي 37%

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية بباريس

وأوضحت الهيئة في منشورها الملاحي  أن  الرسوم الاضافية تزيد بواقع 2% علي كل طابق  زيادة عن الطابق الحادي عشر  بسفن الحاويات المتجهة شمالا  

 وأعلنت هيئة قناة السويس  عن تطبيق  النسب الجديدة للرسوم الاضافية للطوابق سفن الحاويات في نوفمبر القادم . 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

«مصر للطيران» توضح حقيقة انفجار أحد إطارات طائرة تابعة لها أثناء رحلتها للمدينة المنورة

دعاء محمود 8:00 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

بدلًا من 25%.. قناة السويس تعدل نسبة الحافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي إلى 15%

نادية سلام 7:50 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

لتعظيم استثمارات المنطقة الاقتصادية.. السويس للحاويات تشارك في «إكسبو دبي 2020»

مدحت إسماعيل 5:24 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

دينا مؤمن مديرا عاما للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران

دعاء محمود 1:00 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

256 سفينة استقبلتها موانئ بورسعيد والعريش سبتمبر الماضي

أماني العزازي 12:43 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

وصول 32 ألف طن ألمونيوم إلى ميناء سفاجا اليوم

نادية سلام 12:35 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21