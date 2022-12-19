قناة السويس تعدل الحوافز المقدمة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الأمريكي لجنوب آسيا

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالحوافز الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي ومتجهة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل نسبتها ، وتطبيقها اعتبارا من يناير حتى 30 يونيو 2023.

ومنحت هيئة القناة سفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيضا وقدره 35% بدلا من 20%.

كما قررت قناة السويس في منشور ملاحي “حصلت المال عليه “منح سفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلي موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيضاً وقدره 55% بدلا من 40%، بينما المتجهة إلى موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 45% بدلا من 30%.