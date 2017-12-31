قناة السويس تعتزم طلب تصنيف ائتمانى من AM BEST

حوار – الشاذلى جمعةحققت شركة "قناة السويس للتأمين" 287 مليون جنيه أقساطا بنهاية الربع الأول من المالى الحالى 2017 / 2018 سبتمبر الماضى، حسب المؤشرات الأولية، مقابل 206 ملايين خلال الربع المقابل من العام المالى الماضى، بنسبة نمو%40 نتيجة لتوسعها فى الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين الإجبارى



حوار – الشاذلى جمعة

حققت شركة “قناة السويس للتأمين” 287 مليون جنيه أقساطا بنهاية الربع الأول من المالى الحالى 2017 / 2018 سبتمبر الماضى، حسب المؤشرات الأولية، مقابل 206 ملايين خلال الربع المقابل من العام المالى الماضى، بنسبة نمو%40 نتيجة لتوسعها فى الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات “الإجبارى” وتستهدف الشركة تحقيق 70 مليون جنيه أقساطا فى ذلك الفرع العام المالى الجارى، مقابل40 مليون جنيه بنهاية يونيوالماضى، وزيادة عدد منافذ إصدار التأمين الإجبارى سيارات إلى 135 حاليا، مقابل 105 منافذ فقط نهاية يونيوبزيادة 30 منفذ، كما تتوسع فى جميع فروع التأمين.

وقال أحمد شهاب، مدير عام قناة السويس، إن شركته سددت 62.8 مليون جنيه، تعويضات بنهاية الربع الأول من العام المالـي الحالى، مقارنة بـ 50 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بانخفاض %26 وبلغت أرباح الشركة 10 ملايين جنيه، مقابل 5 ملايين بنسبة نمو%100 فيما بلغ فائض النشاط 13 مليونا نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 4.7 مليون خلال فترة المقارنة بنسبة نمو%177.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة، اعتمدت المركز المالى لها عن العام المالى (2016/2017) بعد أن حققت 800 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 616 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة نمو%30 فيما سددت 248 مليونا تعويضات نهاية يونيو، مقارنة بـ 308 ملايين خلال فترة المقارنة بانخفاض %20.

واعتبر أن الزيادة الكبيرة فى الأقساط راجع إلى نجاح شركته فى اقتناص عدد من العمليات الكبرى خلال العام الماضى، بجانب تأثير تعويم الجنيه وإعادة تقييم أصول العملاء وزيادة مبالغ التأمين بالوثائق والأقساط.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بلغ 707 ملايين جنيه بنهاية يونيوالماضى، مقابل 720 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، لافتا إلى أن الانخفاض ناتج عن تجنيب الشركة جزءا من الاستثمارات لتوجيهها لإحد القنوات الاستثمارية إلا أنه لم يتم تخصيصها بعد، وبالتالى لم تدر عائدا إلى الآن.

وأشار إلى أن حجم العائد على استثمارات الشركة بلغ 68 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 56 مليونا خلال فترة المقارنة بنمو%10 فيما حققت فائض نشاط 40 مليون جنيه، مقارنة بـ 38 مليونا بنمو%4.

وكشف عن موافقة الجمعية العمومية العادية للشركة، على زيادة رأس المال المدفوع من 130 مليونا إلى 140 مليونا، لافتا إلى أنه سوف يتم ضخ الزيادة خلال شهر فبراير المقبل، فيما تخطط الشركة لزيادته إلى 160 مليونا خلال عامين وذلك يأتى فى إطار خطتها لدعم القاعدة الرأسمالية، والتوافق مع نصائح مؤسسة التصنيف الائتمانى «AM BEST».

وأكد أن شركة قناة السويس سوف تتقدم رسميا للحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة “AM BEST ” خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد تأسيس الشركة إدارة مستقل لإدارة المخاطر بجانب تحديث وتطوير البنية التكنولوجية، وزيادة رأس المال المدفوع، لافتا إلى أن شركته حصلت على تصنيف ائتمانى فى عام 2003 بدرجة «BBB»، وتسعى الشركة إلى الحفاظ على نفس التصنيف أوزيادته خلال العام المقبل.

وأوضح أن شركته انتهت من تطبيق جميع مبادئ الحوكمة، بما يتوافق مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات.

وأكد أن رأس المال المرخص به يبلغ 200 مليون جنيه، ويتكون هيكل المساهمين الشركة من كل من شركة «الوادى الأخضر» بحصة %53، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس %45، والنسبة الباقية لصندوق العاملين بالمقاولون العرب وأفراد آخرين.

وأوضح أن شركته تخطط لافتتاح أربعة فروع جديدة خلال العام المقبل فى مدن الشروق والعبور وبدر والعلمين، وهى مدن جديدة، وبها فرص نموواعدة وتجمعات سكانية وفى حاجة إلى تغطيات تأمينية مختلفة، مثل تأمينات السيارات والحوادث والهندسى، وغيرها فيما يبلغ عدد فروعها حاليا 40 تغطى جميع مناطق الجمهورية.

وقال إن شركة قناة السويس حصلت على رخصتى إصدار إلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية، لإصدار وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات “الإجبارى” ووثيقة تأمينات السفر، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع عوامل الأمان فى عمليات إصدار الوثائق للحفاظ على البيانات، ومواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية أوتعطل النظام من خلال نظام تكنولوجى “IT ” متقدم وهوما راجعته «الرقابة المالية» ووافقت عليه، لافتا إلى أنها نقلة نوعية كبيرة فى سوق التأمين والاتجاه نحوالخدمات الإلكترونية لمواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى أن عمليتى إصدار الوثائق إلكترونيا وتحصيل القسط تكون لحظية، عكس النظام اليدوى القديم الذى كان يتأخر فيه التحصيل أسبوعا أو10 أيام لذا فالنظام الإلكترونى يتيح توفير سيولة نقدية سريعة لشركات التأمين تستطيع استغلالها فى القنوات الاستثمارية المختلفة، وبالتالى تعظيم العائد منها مستغلة عامل السرعة.

ولفت إلى أن الإصدار يتم عبر الوحدات المرورية بالنسبة للتأمين الإجبارى سيارات، وفى شركات السياحة بالنسبة لتأمينات السفر، وذلك بعد التعاقد مع عدد من السفارات أيضا معتبرا أن الإصدار الإلكترونى يساهم فى سرعة صرف التعويضات وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح أن شركته تزاول نشاط التأمين متناهى الصغر، عبر أربعة بنوك رافضا الإفصاح عنها، وتغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، بجانب التأمين على أصول العملاء المقترضين، من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضد مخاطر الحريق والسطولحماية أصولهم وضمان استمرار النشاط، ويتم الإصدار من خلال النظام التكنولوجى الحديث للشركة بالتعاون مع البنوك، مشيرا إلى أن إصدار التأمين متناهى الصغر عبر موقع الشركة الإلكترونى يتطلب ترخيصا مستقلا من «الرقابة المالية» وهوما لم يتم بعد وتكتفى الشركة بالتعاقد مع البنوك حاليا فى هذا النشاط.

ولفت إلى استخدام شركته تطبيق موبايل للعاملين والمديرين ليتيح سرعة اتخاذ القرار من أى مكان وأى وقت، فضلا عن توفير بيانات عن معدل الإنجاز فى خطة الشركة وحجم الأقساط أولا بأول، كما تقدم الشركة خدمات جديدة للعملاء عبر الموقع الإلكترونى للشركة، مثل الاستعلام عن الوثيقة عبر إدخال رقم «الاستيكر» المدون على الوثيقة، وهويختلف عن الرقم المسلسل، لأنه فريد وغير مكرر لكى يتأكد العميل من سداد قيمة القسط لوثيقته، كما يمكن للعملاء عبر تطبيق موبايل على الآندرويد واستخدام برنامج قارئ للباركود ثلاثى الأبعاد بالاستعلام عن وثيقته باستحدام الهاتف الجوال.

وكشف «شهاب» عن أن شركته تستهدف تحقيق مليار جنيه أقساط، متوقعا أن يأتى النموفى الأقساط عبر استهداف المشروعات الكبرى فى التأمين الهندسى، التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، بما تمثل فرص نموكبيرة لشركات التأمين، مؤكدا أنه نظرا لخبرة شركته الكبيرة فى هذا النشاط فهى تطمح إلى الفوز بها، بجانب توسعها فى التأمين الإجبارى سيارات وتأمينات الحريق.