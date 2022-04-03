قناة السويس تطلق التطبيق الإلكتروني التفاعلي لمحاور العبور في مدنها الثلاث

أطلقت هيئة قناة السويس التطبيق الإلكتروني SC crossings “محاور عبور قناة السويس”، ضمن خطة التحول الرقمي واستراتيجية الهيئة لعام 2023، حيث يوفر التطبيق حزمة خدمات تكنولوجية تفاعلية تستهدف تسهيل حركة عبور مركبات نقل المواطنين والبضائع بمرونة وكفاءة عالية، وذلك عبر سلسلة المعابر المتنوعة التي تربط ضفتي القناة في المحافظات الثلاث وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، فضلاً عن ربط شبة جزيرة سيناء بالوادي، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطعة غالية من أرض مصر الحبيبة.

يتضمن التطبيق الإلكتروني قاعدة بيانات شاملة يجرى تحديثها لحظيًا على مدار الساعة حول منظومة تشغيل محاور العبور، والتي تشمل 6 أنفاق عملاقة تمُر أسفل القناة بواقع نفقين في كل محافظة من المحافظات الثلاث، و5 كباري عائمة و9 نقاط رئيسية للمعديات بطول القناة.

توفر قناة السويس التطبيق مجانًا للمواطنين مدعومًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بتصميم بسيط وواجهة سهلة الاستخدام، يمكن من خلالها الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بجميع محاور العبور، مثل تحديد حالة المحاور سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أمام المركبات، ومدى الكثافة المرورية وتعليمات المرور وأنواع المركبات المسموح لها العبور عبر كل محور على حدة، فضلاً عن عرض بدائل العبور في حالة غلق أي محور اعتمادًا على تحديد الموقع الحالي للمستخدم، وتوضيح رسوم خدمة العبور الخاصة بكل محور وخدمة الاشتراكات والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

ويوفر التطبيق خاصية تفاعلية للمستخدمين تتيح تلقي الاستفسارات والمقترحات، لضمان التحسين المستمر للخدمة بجسور التنمية الممتدة بطول القناة، بالإضافة إلى عرض أخبار الهيئة وربطها بالموقع الإلكتروني الرسمي.

يمكن تنزيل التطبيق عبر متجر “”Google Play للهواتف المدعومة بنظام التشغيل “Android” على الرابط التالي:

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– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sca.crossings

كما يمكن تحميل التطبيق من خلال متجر “App Store” للهواتف المزودة بنظام التشغيل “IOS” من خلال الرابط التالي:

– https://apps.apple.com/eg/app/sc-crossings-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1/id1593395197