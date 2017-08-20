قناة السويس تطلب عروضًا لإقامة حوض عائم فى بورسعيد

الانتهاء من %80 من 6 معديات جارٍ بناؤها والتسليم نهاية العام إدخال خدمات إصلاح جديدة بدأت بالحرية 2 بقيمة 200 ألف دولار بناء 3 كبارى جديدة العام المقبل بالإسماعيلية والسويس بإجمالى 240 مليون جنيهنادية صابر:أكد المهندس السيد أبو الفتوح، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، أن إدارة الترسانات بهيئة قناة

الانتهاء من %80 من 6 معديات جارٍ بناؤها والتسليم نهاية العام

إدخال خدمات إصلاح جديدة بدأت بالحرية 2 بقيمة 200 ألف دولار

بناء 3 كبارى جديدة العام المقبل بالإسماعيلية والسويس بإجمالى 240 مليون جنيه



نادية صابر:

أكد المهندس السيد أبو الفتوح، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، أن إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس قامت بإرسال مواصفات الحوض العائم إلى ترسانتى الصين وكوريا الجنوبية، لوضع مواصفات قياسية، وتحديد أسعار استرشادية للحوض، تمهيدًا لاختيار الأسعار المناسبة.

جاء ذلك بعد إعلانها عن إنشاء حوض عائم بترسانة بورسعيد بهدف إصلاح السفن العملاقة بحمولة 300 ألف طن.

وقال إن هيئة قناة السويس بصدد انتظار رد الترسانات الصينية والكورية حول إمكانية بناء الحوض العائم بترسانة بورسعيد، موضحا أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وافق على إلحاق بناء حوض عائم بترسانة بورسعيد بميزانية الهيئة، وتم الانتهاء من كراسة الشروط والإعداد لطرح المشروع فى مناقصة عالمية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الحوض العائم يستهدف إصلاح السفن العابرة لقناة السويس بكل أحجامها، والتى تصل حمولاتها إلى 300 ألف طن، والتى تصل تكلفته إلى 30 مليون دولار، ويبلغ طوله 350 مترًا وعرض 70 مترًا.

وأضاف أبو الفتوح أن ترسانة بورسعيد تضم أحواضًا عائمة من فترة الستينيات تسمح بإصلاح حمولة 25 ألف طن فقط، وتعانى من تكدس، مما تطلّب دراسة بناء أحواض جديدة لخدمة السفن.

وذكر أنه تم الانتهاء من %80 من بناء 6 معديات جارٍ بناؤهم بترسانات هيئة قناة السويس والشركات التابعة، موضحا أنه بصدد تركيب ماكينات ورفصات، تم استيرادها من الخارج، على أن يستكمل البناء والتسليم بنهاية العام، مشيرا إلى أن تكلفة المعدية الواحدة يصل إلى 80 مليون جنيه.

وأوضح أن المعديات الست تضمن واحدة فى بورسعيد، وأخرى ببورتوفيق بحمولة 320 طنا، بجانب أربعة آخرين بالشركات التابعة وهى (البورسعيدية، والإنشاءات البحرية، والتمساح، وترسانة السويس) بحمولة 210 أطنان.

ولفت مدير إدارة الترسانات بالهيئة، إلى أن ترسانة بورسعيد تقوم حاليًّا بتجميع كوبرى نمرة 6 غرب بقناة السويس الرئيسية، تمهيدا لتركيبه فى موقعه المحدد بالإسماعيلية، بجانب بناء بنتون كوبرى نمرة 6 الشرقى بالقناة الجديدة، وبناء بنتونات أخرى خاصة بكوبرى القنطرة، بحمولة 70 طنًا وتكلفة 50 مليون جنيه.

وأكد أن “ترسانة بورسعيد” تسعى إلى زيادة إيراداتها من خلال إصلاح الوحدات البحرية الأخرى، إذ تم توقيع بروتوكول بين ترسانة بورسعيد وشركة “تريمف” للنقل البحرى- إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة- لإصلاح وحداتها البحرية الأسبوع الماضى مقابل حوافز تخفيضات على الإصلاحات ورسوم العبور، وذلك فى حالة عبور تلك الوحدات من السويس إلى بورسعيد فقط للإصلاح ورجوعها مرة أخرى إلى السويس.

وأوضح أبو الفتوح أن الترسانة أنهت أعمال إصلاح لسفينة “الحرية 2” التابعة لشركة “تريمف” بقيمة 200 ألف دولار، وجارٍ عمل إصلاحات وصيانة للوحدات الخدمات البحرية Tide Water العاملة بحقل الغاز «ظهر» بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أن ترسانة بورتوفيق بالسويس تقوم حاليًّا بإنهاء أعمال بناء معدية بحمولة 320 طنا بجانب إصلاح الوحدات البحرية التابعة للهيئة فى السويس.

ولفت مدير إدارة الترسانات بالهيئة، إلى أنه ملحق بترسانة السويس مصنع للفابير جلاس والمتخصص فى بناء اللنشات البحرية لصالح الهيئة البيئية والمحميات الطبيعية وشركة الرباط- التابعة لهيئة قناة السويس- وإدارة التحركات بالهيئة لخدمة المرشدين.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة مع إدارة الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى بناء الكبارى، لذلك تقرر بناء 3 كبارى جديدة فى 2018، ويكون اثنان فى منطقة سرابيوم بالإسماعيلية وآخر فى منطقة الشط فى السويس، وتم تحديد التصميمات والمواصفات المعتمدة من هيئة الإشراف بهدف تسهيل التنقل بين غرب وشرق القناة ولخدمة المشروعات التنموية فى سيناء بقيمة 80 مليون للكوبرى الواحد.