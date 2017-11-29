قناة السويس تطبق شهادة الحمولة الصافية على الوحدات العائمة

نادية صابرقررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، تطبيق منشورها الملاحي الصادر في مايو الماضي، على الوحدات العائمة المنقولة على السفن، وذلك بقياسها في حالة عدم وجود شهادة حمولة القناة بدلاً من احتساب الحمولة بحاصل ضرب أبعاد التستيف ( أقصى طول ×أقصى عرض × أقصى ارتفاع ).كانت الهيئة أصدر

نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، تطبيق منشورها الملاحي الصادر في مايو الماضي، على الوحدات العائمة المنقولة على السفن، وذلك بقياسها في حالة عدم وجود شهادة حمولة القناة بدلاً من احتساب الحمولة بحاصل ضرب أبعاد التستيف ( أقصى طول ×أقصى عرض × أقصى ارتفاع ).

كانت الهيئة أصدرت في مايو 2017، منشور يقضى بتحصيل رسوم العبور على قياس الحمولة الصافية للسفن التي تصل حمولاتها حتى 40 ألف طن، والتي لم تقدم شهادة حمولة قناة السويس أو تقدم شهادة حمولة بدون تفاصيل عند العبور الأول بقيمة 4000 دولار.

وأكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، أن إضافة تلك الوحدات العائمة للمنشور 5/2017 جاء تشجيعاً لملاك ومشغلي السفن لعبور القناة، ورغبة فى تخفيف عبء تحصيل رسوم العبور من خلال إصدار شهادة للحمولة الصافية لتلك الوحدات بدلاً من الحمولة الكلية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”المال “، أن الحمولة الكلية تضم الفراغات الداخلية بالسفينة، مثل فتحات العنابر وغرفة القيادة وغيرها، والتي تمثل عبئًا مالياً على مشغلي السفن بعكس الحمولة الصافية، والتي تقوم على قياس المنطقة التى يمكن استغلال مساحتها في تخزين البضائع دون تلك الفراغات.

وأفاد المنشور الملاحي -على موقع هيئة قناة السويس- بأنه سيتم تحصيل الرسوم الإضافية للوحدة المحمولة على أساس الحمولة الكلية للقياس، وإذا عبرت تلك الوحدة العائمة منفردة على ماكيناتها فى أى عبور لاحق ستحصل رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية.

يذكر أن الحمولة التي تعتمد عليها هيئة قناة السويس في تحصيل الرسوم هي الحمولة الصافية، والتي تقوم بقياس المنطقة التى يمكن استغلال مساحتها في تخزين البضائع بها، وفقاً لقواعد الاتفاقيات الدولية.

ونصت بنود منشور 5/2017 على أن السفن التي تصل حمولاتها حتى 40 ألف طن حمولة كلية، والتي لم تقدم شهادة حمولة قناة السويس أو تقدم شهادة حمولة بدون تفاصيل عند العبور الأول لقناة السويس سيتم قياسها بمعرفة مندوبي هيئة قناة السويس – في حالة رغبة المالك – وتحصل رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية وليست الحمولة الكلية.

ويتقدم مالك السفينة الراغب في القياس ودفع رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية بطلب للهيئة ( عن طريق التوكيل الملاحي ) يفيد الموافقة على دفع الرسم الإضافى بقيمة 4000 دولار، مقابل قياس السفينة، بشرط توافر الرسومات الكافية للقياس قبل العبور بوقت كاف.