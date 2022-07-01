قناة السويس تطبق حزمة من التخفيضات اعتبارا من اليوم حتى نهاية عام 2022

بدأت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، تطبيق حزمة التخفيضات التي أقرتها منتصف يونيو الماضي، حتى نهاية ديسمبر 2022.

وعدلت قناة السويس، بعض نسب التخفيضات لعدد من أنواع السفن وعلى رأسها ناقلات البترول، وسفن الصب الجاف، والغاز الطبيعي المسال، والغاز البترولي المسال، وأخيرًا الحاويات.

وأفادت أن تخفيضات ناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من وإلى موانئ الخليج الأمريكي -بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) ومنطقة الكاريبي – ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية -بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ميناء Cochin في غرب الهند- تصل الي 35٪ من رسوم العبور العادية، بينما الموانئ التي تقع شرق ميناء Cochin تمنح تخفيضا وقدره 75٪ من رسوم العبور العادية.

وتمنح ناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من أو متجهة إلى موانئ أمريـكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وجنوبه ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء Karachi وما شرقه تخفيض 75٪ من رسوم العبور العادية.

كما أعلنت عن استمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف سواء المحملة أو الفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها بغرب أفريقيا من جهة وموانئ الشرق الأقصى وبداية من ميناء بورت كيلانج الماليزي وما شرقه من جهة أخر بنسبه 75%.

كما جددت التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل ما بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا بنسب تتراوح ما بين 30الي 45%

كما تمنـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة من وإلي موانـــئ الأمريكتيـن بــدايـــة مـــن مينــــاء سافانا وما جنوبه متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ما قبل ميناء Kochi تخفيضا وقدره 15٪ من رسوم العبور العادية، بينما ميناء Kochi وما شرقه حتى ما قبل ميناء Port Klang تمنح تخفيضاً وقدره 65٪ من رسوم العبور العادية، بينما العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي وميناء Port Klang الماليزي وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية.

وجددت هيئة قناة السويس تجديد التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ وما شماله

وعدلت هيئة قناة السويس التخفيض المقدم للسفن الصب الجاف (المحملة أو الفارغة القادمة من وإلى موانئ شمال غرب أوروبا ) بداية من ميناء CADIZ وما شماله ( ومتجهة إلى الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضا وقدره 20% بدلا من 30% من رسوم العبور العادية.

وعدلت التخفيضات المقدمة للسفن القادمة من أو متجهة إلى الموانئ التي تقع غرب ميناء DARWIN حتى ما قبل ميناء GERALDTON بغرب أستراليا تخفيضاً وقدره 50% بدلا من 60%من رسوم العبور العادية، بينما المتجهة إلى الموانئ التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا والتي تبدأ من ميناء GERALDTON بجنوب غرب أستراليا وتنتهي بميناء CAIRNS شرقاً تخفيضاً وقدره 75%.

قررت هيئة قناة السويس استمرار الحوافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة/الفارغة) العامـلة بين الخليج الأمريكي من جهة ومناطق الخليج العربى والهند وما شرقها.

وتشمل موانئ الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) وغرب الهند حتى ميناء كوتشى (Kochi) تخفيضاً وقدره 30% من رسوم العبور.

كما تمنح ناقلات الغاز العاملة بين الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Kochi) حتى ما قبل سنغافورة تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية، وتمنح موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضاً وقدره 70% من رسوم العبور العادية.

وتمنح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي) والمناطق التالية بالهند وما شرقها الي موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي (Kochi) تخفيضا قدره 20 % من رسوم العبور العادية.

كما تمنح الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى (Kochi) بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضاً وقدره 55% ، بينما موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 75% بدلا من 70% من رسوم العبور العادية.

وقررت منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضا وقدره 20%.

كما قررت منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ (بورت كيلانج وما شرقه) تخفيضاً وقدره 40% بينما المتجهة إلى موانئ (كولمبو وما شرقه) حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 30%.