«قناة السويس» تطبق تعريفة إيجار جديدة لقاطرات ميناء غرب بورسعيد.. وزيادة سنوية 20%

تبدأ هيئة قناة السويس ، اليوم السبت، تطبيق تعريفة إيجار جديدة لقاطرات ميناء غرب بورسعيد تتراوح بين 300 إلى 1800 دولار في، الساعة طبقا لحمولات السفن الصافية.

وأعلنت قناة السويس ، أمس الجمعة ، في منشور ملاحي عن تثبيت تعريفة إيجار القاطرات لدخول أو خروج السفن بالميناء على مدار 24 ساعة بما فيها العطلات والإجازات الرسمية خلال عام 2022.

القيمة الايجارية للقاطرات

وذلك تشجيعاً لهيئة موانئ بورسعيد لجذب عملاء جدد لاستخدام الميناء الغربي ببورسعيد.

وكشفت قناة السويس في منشورها ، عن زيادة تلك التعريفة سنويا بشكل تدريجي ، بنسبة 20% من القيمة الأساسية وليست تراكميا بحد أقصي 5 سنوات حتى عام 2027 ، بدلاً من التعريفة السابقة المنصوص عليها بالمنشور 4/2021.

ووفقا للمنشور تصل القيمة الإيجارية لحمولة سفينة صافية حتى 2500 طن إلى 300 دولار في الساعة خلال عام 2022، بينما تعريفة إيجار قاطرة لسفينة بحمولة 5000 طن تصل إلى 375 دولارا ، وحتى حمولة 10 آلاف طن ، بقيمة إيجارية 600 دولار والبالغة 20 ألف طن صافية تصل قيمتها الإيجارية لنحو 900 دولار ، وحمولة سفينة 30 ألف طن، تعريفتها 1200 دولار ، وتصل القيمة الإيجارية للقاطرة حمولة 50 ألف طن إلى 1500 دولار وأكثر من حمولة الـ 50 ألف طن تحسب قيمتها الإيجارية بنحو 1800 دولار في الساعة.