قناة السويس تطالب بتقديم مستندات تفعيل الفاتورة الشاملة للسفن

نادية صابرطالبت هيئة قناة السويس، على موقعها الإلكتروني، أصحاب التوكيلات الملاحية، بضرورة الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بالسفينة العابرة، وكذا شهادة الوحدات الثقيلة ذات حمولة وزنية 200 طن فأكثر الواردة بلائحة الملاحة.يأتي ذلك فى إطار تفعيل التعامل بالفاتورة الشاملة، واختصارًا لجهد وو

نادية صابر

طالبت هيئة قناة السويس، على موقعها الإلكتروني، أصحاب التوكيلات الملاحية، بضرورة الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بالسفينة العابرة، وكذا شهادة الوحدات الثقيلة ذات حمولة وزنية 200 طن فأكثر الواردة بلائحة الملاحة.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل التعامل بالفاتورة الشاملة، واختصارًا لجهد ووقت عملاء هيئة قناة السويس.

واشترطت أن تقدم هذه المستندات قبل العبور أو أن تكون متوفرة على السفينة عند المعاينة أثناء العبور، لسرعة تحديد رسوم العبور الفعلية وبالتالى سرعة استخراج الفاتورة الشاملة.

وأضافت أنه لن يعتد بأي مستندات ترد لنا بعد عبور السفينة.

وأكد مصدر مطلع، أنه جارٍ عقد عدة اجتماعات بغرفة بورسعيد، تضم ممثلين من جهات أهمها البنك المركزي، وأعضاء غرف الملاحة ببورسعيد والسويس، وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة بنود الفاتورة، متوقعًا أن يتم تطبيقها منتصف العام الجاري.

يذكر أنه منتصف العام الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، عن التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.

وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، ووزارة المالية والداخلية والصحة، على أن تتولى قناة السويس تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.

وتضم الفاتورة 3 بنود، منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري، وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع فيه رسوم العبور، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه.

جدير بالذكر أن الحكومة تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية، التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.