«قناة السويس» تضيف زيادة جديدة على طوابق سفن الحاويات

طبقت هيئة قناة السويس زيادة جديدة في الرسوم الإضافية المفروضة على طوابق الحاويات أعلى السطح العلوي للسفن القادمة من الجنوب (آسيا والخليج العربي والبحر الأحمر) بنسب تتراوح بين 10 إلى 86%، وزيادة تراوحت بين 7 إلى 44% للسفن القادمة من الشمال (أوروبا وأمريكا).

ووفقا لمنشور ملاحي حصلت «المال» على نسخة منه، تطبق الزيادة بداية من الطابق الأول بنسبة 10% والثاني بواقع 19% والثالث بنسبة 27%، حتى العاشر لتسجل 83% والحادي عشر بواقع 86% بالنسبة للسفن الملاحية القادمة من دول آسيا والخليج العربي.

وبدأت الرسوم الإضافية على طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات القادمة من الشمال – أوروبا وأمريكا – على الطابق الأول بنسبة 7% والثاني بواقع 11% والثالث بواقع 15% والرابع 23%، حتى الحادي عشر بنسبة 44%.

يشار إلى أن معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 8.8% محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها بقيمة 314 مليون دولار في يوليو الماضي.

أكدت مصادر ملاحية لـ«لمال» أن ارتفاع نسب الرسوم الإضافية لطوابق حاويات السفن القادمة من الجنوب مقارنة بنظيرتها القادمة من الشمال يرجع لأن غالبية حمولتها بضائع قادمة من بعض الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين، بينما السفن القادمة من الشمال غالبا تكون حاوياتها فارغة لذلك جاءت الزيادة طفيفة، ويتوقع أن ترتفع إيرادات سفينة الحاويات الواحدة نحو 100 ألف دولار من تلك الزيادات.

وأوضحت أن حجم التجارة القادمة من الشمال أقل من “الجنوب” لعدم توازن التجارة بين آسيا وأوروبا، حيث إن النمو الاقتصادي بالصين يساهم في الاقتصاد العالمي بنحو 30% في الأعوام الأخيرة.

ووفقا لتقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، فإن كميات البضائع القادمة من جنوب القناة إلى شمالها سجلت زيادة بلغت 22.4%، حيث 271.1 مليون طن فى النصف الأول من عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2021.

نسب زيادة الرسوم الإضافية للسفن العابرة من هيئة قناة السويس