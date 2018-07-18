قناة السويس: تصادم بين 5 سفن والملاحة منتظمة

نادية سلامقال الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة البحرية بقناة السويس تسير بانتظام ودون تعطلوأوضح ربيع، في تصريحات صحفية، أن الممرات ملاحية تتعرض لمثل تلك الحوداثوأكد أن ما أثير بشأن وقوع تصادم بين 5 سفن بالقطاع الجنوبي للقناة يعد حادثا عابرا

نادية سلام



قال الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة البحرية بقناة السويس تسير بانتظام ودون تعطل

وأوضح ربيع، في تصريحات صحفية، أن الممرات ملاحية تتعرض لمثل تلك الحوداث



وأكد أن ما أثير بشأن وقوع تصادم بين 5 سفن بالقطاع الجنوبي للقناة يعد حادثا عابرا ولم ينجم عنه أية خسائر مادية أو في الأرواح.



وأضاف: “الملاحة تسير بشكل طبيعي حيث عبرت اليوم50 سفينة بحمولات تصل إلى 3.5 مليون طن”.

وكان حادث تصادم وقع في القطاع الجنوبي لقناة السويس يوم 15 يوليو الجاري، نتج عن حدوث عطل في محركات سفينة الحاويات AENEAS، والتي ترفع علم هونج كونج، مما تسبب في اصطدام ثلاث ناقلات سائبة سفينة الصب القبرصية PANAMAX ALEXANDEr ، وسفينة الصب SAKIZAYA KALON التي ترفع علم تايوان وسفينة الصب OSIOS DAVID والتي ترفع علم جزر المارشال، والتي لم تتمكن من التوقف أو المناورة.



وأكدت مصادر ملاحية بقناة السويس، استنئاف الملاحة عملها بعد قطر السفن الخمسة إلى مناطق الانتظار.

