نقل وملاحة

قناة السويس تشهد عبور «EVER ACE» أكبر سفينة حاويات فى العالم

فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا
نادية سلام 2:58 م, السبت, 28 أغسطس 21 2:58 م, السبت, 28 أغسطس 21

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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، عبور سفينة الحاويات العملاقة ” EVER ACE” أكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

جاء ذلك خلال تفقده حركة الملاحة بالقناة، حيث وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان على العباسى كبير مرشدين، والربان عمرو فايز كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن يانج.

وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسى فى عدد الحاويات المحمولة بسعة ٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة الخط الملاحى “EVER GREEN” وتتخطى بذلك سعة سفينة الحاويات “HMM ALGAZERAS” لتصبح هى السفينة الأكبر عالميا من حيث عدد الحاويات.

وتعد السفينة العملاقة “EVER ACE ” هى السفينة الأولى التى يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من ١٢ سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحى العالمي، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء ٦ سفن، فيما يتم بناء ٦ سفن أخرى فى الصين.

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وأكد الفريق ربيع على أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا لقناة السويس فى أولى رحلاتها البحرية يعكس ثقة المجتمع الملاحى فى قدرة القناة على استقبال واستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة، حيث تستطيع القناة استقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات العالمى بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع التصنيف العالمى للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى بانتهاج رؤية مستقبلية واعدة واتخاذ خطوات سباقة من خلال مشروعات التطوير المستمرة فى المجرى الملاحى والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا والاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأوضح الفريق ربيع أن عبور السفينة العملاقة “EVER ACE” لقناة السويس يعد تتويجا لعلاقات التعاون التى تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحى العالمى EVER GREEN وأحد أهم عملائها، مشيرا فى هذا الصدد إلى عبور نحو ٢١٠ سفن تابعة للخط الملاحى لقناة السويس خلال العام الماضى بإجمالى حمولات صافية قدرها ٣١ مليون و٧٧٤ ألف طن، بالإضافة إلى عبور ١٤٥ سفينة تابعة للخط الملاحى منذ بداية العام الحالى بإجمالى حمولات صافية قدرها ٢٢ مليون و٤٠٧ آلاف طن.

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من جانبه، أعرب الكابتن يانج عن سعادته لعبوره قناة السويس الجديدة من على متن أكبر سفينة حاويات فى العالم EVER ACE ، موجها التحية لإدارة قناة السويس والتعاون البناء مع مرشديها لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

جدير بالإشارة، أن طول السفينة العملاقة يبلغ ٤٠٠ متر، وعرضها ٦١,٥ متر، فيما يبلغ غاطسها ١٥ مترا ، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة، بإجمالى حمولة كلية قدرها ٢٣٥ ألف طن.

فى ذات السياق، شهدت قناة السويس، اليوم السبت، عبور السفينة GlOBAL MERCY أكبر وأحدث مستشفى مدنى عائم فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عصام شاهين كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

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تتبع السفينة منظمة MERCY SHIP الخيرية، ويبلغ طول السفينة ١٧٤ متر، وعرضها ٢٨,٦ متر، فيما يبلغ غاطسها ٦,١٥ مترا، وحمولتها الكلية ٣٧ ألف طن.

وتعد السفينة GLOBAL MERCY هى الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا كمشفى عائم وهى مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث فى العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما تتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الأسطول العالمي، معربا عن تقدير الهيئة لكافة الجهود والإسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنا رئيسيا نحو أداء رسالة عالمية تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية فى أسرع وقت ممكن انطلاقا من الدور الحضارى للقناة شريانا للخير والرخاء.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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