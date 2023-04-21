قناة السويس تشهد عبور 95 سفينة في أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن

أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًّا جديدًا على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 95 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة، بحمولات صافية قدرها 2.8مليون طن، فيما تعبر 52 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة، التي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

مشيرًا، في هذا الصدد، إلى المضي قدمًا نحو تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد؛ لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع المهم بنسبة 28%، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، حيث حرص الفريق ربيع على مشاركة العاملين فرحة الأعياد بأداء صلاة العيد من “مسجد تبارك” بالقرية الأولمبية التابعة للهيئة، وبرفقته عدد من العاملين بالهيئة وقياداتها، ثم توجه لتقديم التهنئة للعاملين فى العديد من المواقع التي ينتظم بها العمل على مدار الساعة.

بدأت الجولة التفقدية من مستشفى الهيئة الرئيسي “نمرة 6” بالإسماعيلية حيث اطمأن الفريق ربيع على الحالة الصحية للمرضى وقدَّم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، موجهًا بتوفير كل سبل الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم ولذويهم.

عقب ذلك، تفقّد رئيس الهيئة عددًا من مواقع العمل المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة بالقناة شملت كلًّا من مارينا المرشدين ومركز مراقبة الملاحة، والذي بعث من خلاله رسالة تهنئة لاسلكية للعاملين في مواقع العمل المختلفة، التابعة لإدارة التحركات بمناسبة الأيام المباركة وحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب رئيس الهيئة عن فخره بالأداء المشرف والمتميز لكافة العاملين بالهيئة في مختلف القطاعات، ناقلًا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره لما يبذلونه من جهد لضمان استدامة حركة الملاحة بالقناة ورفعة شأنها.