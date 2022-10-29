قناة السويس تشهد عبور 65 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.7 مليون طن

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، حركة الملاحة بالقناة، التي تشهد عبور 65 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن.

وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل خلال تواجده بمارينا المرشدين بالإسماعيلية، واطمأن على انتظام العمل في جميع المواقع المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة، موجها التحية للمرشدين ورجال إدارة التحركات، مشيدا بالجهد الكبير المبذول للحفاظ على ريادة القناة.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم السبت، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER APEX بحمولة كلية 248 ألف طن والمصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING SOLAR التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 233 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

وأكد رئيس الهيئة على أن التقارير الملاحية بالقناة تعكس بما لايدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق شهر أكتوبر الجاري أعلى متوسط عبور يومي بواقع 68 سفينة.