نقل وملاحة

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ALP» قادمة من الصين

في رحلتها البحرية الأولى من الجنوب
نادية سلام 5:36 م, السبت, 15 يناير 22 5:36 م, السبت, 15 يناير 22

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شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ALP في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة قادمة من ميناء كينجداو بالصين، ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس أثبتت ريادتها وقدرتها على استقبال كل سفن الحاويات العملاقة التي تصل سَعتها إلى 24 ألف حاوية،

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حيث تختص هذه الفئة من السفن العملاقة بعبور قناة السويس دون غيرها من الممرات الملاحية؛ لنقل التجارة بين أوروبا وآسيا.

ولضمان عبور السفينة بأمان، وجّه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتعيين مجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة؛ وهم: الربان سعيد فؤاد كبير مرشدين ممتاز، والربان وائل جنينة كبير مرشدين أول،

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كما أناب كلًّا من الربان أحمد فراج كبير مرشدين أول، والربان عمرو فايز كبير مرشدين؛ للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لقبطان السفينة واستكمال إرشادها من الإسماعيلية وحتى بورسعيد.

وتعدّ السفينة البنمية العملاقة “EVER ALP” هى السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE؛ وهى الرابعة ضمن سلسلة من السفن العملاقة مكونة من 12 سفينة من الفئة 24 A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي EVER GREEN حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى بالصين.

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يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتصل أقصى حمولة لها حتى 24 ألف حاوية.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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