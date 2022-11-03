قناة السويس تشهد عبور أحدث السفن السياحية في العالم برحلتها الأولى

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عبور سفينة الركاب العملاقة ” MSC WORLD EUROPA” أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من أسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

تمتاز السفينة العملاقة بكونها أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، يبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 47 مترا، فيما يبلغ غاطسها 9.5 متر، وترفع السفينة علم مالطا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 6782 راكبا.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هشام فوزي كبير مرشدين ممتاز، والربان محمد رشدي كبير مرشدين ممتاز للصعود على سفينة الركاب والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الخاصة بحركة عبور السفن واليخوت السياحية عبر قناة السويس تشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا على حرص الهيئة على تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع رسو السفن السياحية في الموانئ المصرية ضمن الجهود المبذولة لتشجيع السياحة.

من جانبه، أعرب الكابتن ماركو ماسا عن تقديره للخدمات الملاحية المتميزة التي قدمتها هيئة قناة السويس خلال رحلته البحرية عبر القناة، وما شهده من تعاون ملموس من مرشدي الهيئة، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقف في ميناء العين السخنة لنزول 167 راكب.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الخميس، عبور 69 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن، من بينها اليخت السياحي Katara واليخت Le jacques cartier.