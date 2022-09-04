قناة السويس تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية

تلقي اللواء بحري أ.ح محمود حاتم القاضي رئيس الاتحاد الغربي لغرف الملاحة البحرية خطابا من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بشأن مشاركة هيئة قناة السويس كراعي بلاتيني في مؤتمر “منظومة صناعة النقل البحري بين النظرية و التطبيق” ”AMIC “ ، و الذى ينظمه الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد أحمد مصيلحى رئيس الغرفة ورئيس غرفة الملاحة المركزية المصرية برعاية وحضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل وذلك الاربعاء 28 سبتمبر 2022 بالقاهرة.

وأوضح ” القاضي” أن المؤتمر سيكون بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما سيتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصرى السابق رئاسة الجانب العلمى للمؤتمر يعاونه فيها المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بتولى رئاسة ورشة العمل الخاصة بأسلوب حماية البيئة البحرية والإقتصاد الأخضر والأحمر فى منظومة صناعة النقل البحرى، والمهندس شريف الصيرفى – وكيل وزارة البترول الاسبق وخبير الهيدروجين الأخضر مقررا للجنة .

كما يتولى الأستاذ الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق رئاسة ورشة العمل الخاصة بإنشاء أساليب التمويل لتطوير وإدارة الأسطول البحرى وإدارة مهام صناديق الاستثمار والتمويل والاقراض لدعم وإنشاء أسطول بحرى يحقق اقتصاديات التشغيل واستمارية العمل والدعم والخبرة المصرفية اللازمة لذلك وحاتم منتصر- الرئيس المؤسس C consultant – الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة KPMG مصر وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مقررا للجنة.

كما يتولي كل من اللواء بحري رضا إسماعيل -رئيس قطاع النقل البحري، ودريد محاسنة- نقيب نقابة ملاحة دولة الأردن رئاسة ورشة عمل الأسطول البحري المصري والعربي، والمهندس أحمد العقاد -رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ماهوني للملاحة مقررا للجنة.

كما يتولى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى رئاسة ورشة العمل الخاصة بالموانئ العربية والمصرية وخدماتها وتطورها لتواكب الفكر الجديد فى اقتصاديات الموانئ الخضراء الذكية حتى تلحق بالموانئ المشتركة فى منظومة موانئ الممرات الملاحية الخضراء Green Maritime Corridors ، فيما يتولى اللواء إبرهيم يوسف – خبير النقل البحري ومستشار وزير النقل الأسبق مقررا للجنة.

كما يشارك في ورش العمل بالمؤتمر ثمانية من المتخصصين بهيئة قناة السويس وهم الدكتور حسام حسن عبدالكريم – وكيل مدير- ادارة التخطيط والبحوث والدراسات بورشة عمل بعنوان الأسطول البحري المصري والعربي، والدكتور حاتم عبدالجواد عبدالغفار-رئيس قسم اقتصاديات النقل البحري – ادارة التخطيط و البحوث و الدراسات بورشة العمل : صناعة النقل البحري المصري العربي و الموانئ البحرية،د/ محمد مفتاح عبدالله-الادارة المالية بورشة العمل بعنوان التمويل في صناعة النقل البحري العربي، والدكتور عطوه حسين احمد عطوه-مستشار السيد الفريق لشئون البيئة بورشة العمل بعنوان الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر.

كما يشارك الحضور من هيئة قناة السويس قبطان نادر زكى ، والمهندس أحمد جلال من ادارة التحركات، و أحمد عبدالمنعم-باحث اقتصادي رئيسي – ادارة التخطيط والبحوث، بالإضافة الى مشاركة أحد أعضاء مجلس ادارة الهيئة.

بالإضافة إلى قيادات النقل البحرى فى مصر والدول العربية ومجموعة من الخبراء العالميين والعرب فى مجالات الاقتصاد البحرى وإقتصاديات الرقمنة البحرية والزكاء الصناعى البحرى وخبراء الاقتصاد الأخضر والأزرق البحرى فى خدمات الموانئ والمنصات البحرية والسفن الخضراء وسلاسل الإمداد المتكاملة وأسلوب الإلتزام البيئى البحرى للحفاظ على المناخ العالمى واستنباط الفكر البيئى لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة فى المحيطات وأعالى البحار وفى الموانئ والممرات البحرية.

وأشار اللواء بحرى حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية عن امتننانه بهذه المشاركة بجانب مشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كمتحدث خلال المؤتمر والتي سيكون لها تاثيرا فعالا وإيجابيا خلال التوصيات التي ستصدر في نهاية المؤتمر .

ومن المقرر أن يكون الراعي البلاتيتي للمؤتمر كل من هيئة قناة السويس، وشركة سيسكو ترانس، وشركة الفتح للشحن والتفريغ ، و شركة الخليج العربي للاعمال البحرية والتجارة.

كما أن المشاركين كرعاة ” ذهبي ” كل من شركة أركاس أيجيبت للتوكيلات الملاحية، ومجموعة شركات ماهوني للملاحة، والشركة البحرية للاعمال الملاحية، والهندسية للحاويات، وشركة كادمار للملاحة.

أما الرعاة ” الفضي ” للمؤتمر فتضم كل من شركة يانج مينج ايجيبت، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات، وشركة العمر للتصدير و الاستيراد والنقل بالسيارات والشحن البحري، والشركة العربية للملاحة بان اراب، والمكتب المصري للاستشارات البحرية ( إيمكو).

فيما سيكون “الرعاة الاعلاميون لهذا الحدث كل من جريدة ربان السفينة، جريدة المال، ترانس نيوز.