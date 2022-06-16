«قناة السويس» تسند وكالة اليخوت لـ«التمساح»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس أسندت أعمال الوكالة الملاحية الخاصة بخدمة اليخوت السياحية المارة من المجرى الملاحى إلى شركة التمساح لبناء السفن -إحدى الشركات التابعة لها- فى ظل إستراتيجية متكاملة لتعزيز تلك الخدمة السياحية بمنطقة القناة.

وأكدت المصادرأن «التمساح» تملك بالفعل وكالة ملاحية خاصة، وسيتم العمل من خلالها، دون استصدار وكالة جديدة لليخوت، موضحة أن الشركة تدرس حاليا تفعيل الوكالة والتنسيق مع مارينا اليخوت بمدن القناة الثلاث.

يذكر أن هيئة قناة السويس تنفيذ إستراتيجية للنهوض بسياحة اليخوت، على – عدة مراحل – أبرزها التوجه نحو التحول الرقمى عبر إتاحة حزمة من الخدمات، ومحدد بها رسوم العبور من المجرى الملاحي، وأهم برامج السياحة الداخلية، وتتسع الإستراتيجية لتشمل تقديم خدمات متكاملة لم تكن متاحة فى الفترة المقبلة، و تزويد العائمات بالوقود والمياه والكهرباء.

وقال القبطان رضا شحاته، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة استصدار الرخصة لشركة قناة السويس – فى تصريحات سابقة – إن تقديم هيئة قناة السويس الخدمات لليخوت السياحية العابرة من المجري يقضى على احتكار الشركات العاملة بالنشاط، ويستهدف جذب مزيد من اليخوت وتنشيط حركة القطاع بالموانئ المصرية.

ويذكر أن نشاط الوكالة الملاحية يعتمد على تقديم الأعمال والخدمات المعتادة للسفينة نيابة عن مالك السفينة أو المشغل، وتشمل جميع الأعمال التى تتطلبها السفينة وطاقمها خلال فترة تواجدها بالميناء أو عبورها قناة السويس، ودفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات المختصة.