نقل وملاحة

«قناة السويس» تسند بناء خمس قاطرات جديدة لـ «التمساح»

شركة «التمساح» دشنت القاطرتين «عزيمة 1» و«عزيمة 2»
نادية سلام 9:41 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:41 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة قناة السويس أسندت بناء وتوريد خمس قاطرات جديدة إلى شركة التمساح لبناء السفن بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه.

وتضمن الإسناد بناء وتوريد 4 قاطرات بقوة شد 9 أطنان على غرار القاطرة «عزيمة»، الخامسة بقوة شد 15 طنا، بالإضافة إلى قطع غيار تلك القاطرات، تماشيا مع احتياجات إدارات هيئة قناة السويس ووفقا لخطتها الاستثمارية.

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يذكر أن شركة «التمساح» دشنت القاطرتين «عزيمة 1» و«عزيمة 2» فى احتفالية بمقر الشركة بالإسماعيلية فى نوفمبر الماضى، لصالح هيئة قناة السويس بقوة شد تصل إلى 9 أطنان، والتى يصل طولها لما يقرب من 18.6 متر، وعرض 6.80 متر، وعمق 3.60 متر، بإشراف هيئة التصنيف الإنجليزية، وتضم كل قاطرة طاقمًا يضم أربعة أفراد فقط.

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تجدر الإشارة إلى أن «التمساح» أنشئت فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة «التمساح» بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة، ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية، والمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الإضاءة والإرشاد.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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