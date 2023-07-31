قناة السويس تسجل 866 مليون دولار وحمولات 130 مليون طن خلال يونيو 2023

أكدت “بوابة معلومات مصر ” أن إجمالي الحمولات العابرة بقناة السويس خلال يونيو 2023 سجلت عبور 130.8 مليون طن بزيادة 14.8% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل حمولات بلغت 113.9 مليون طن بفارق 16.8 مليون طن.

جاء ذلك تأكيدا لعدد “المال” الصادر في 16 يوليو عن حركة التجارة بقناة السويس وتحقيق إيرادات بلغت 866 مليون دولار خلال يونيو 2023.

كما سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال يونيو 2023 عبور 2162 سفينة بزيادة 10.7% مقارنة بمثيله عام 2022 والذي حقق عبور 1953 سفينة بفارق 209 سفن.

وأكدت بوابة معلومات مصر أن إجمالي أعداد جميع أنواع السفن العابرة في قناة السويس مطروحًا منها ناقلات البترول وسفن الحاويات بلغ 953 سفينة، بينما سجلت ناقلات البترول عبور 710 ناقلة و499 سفينة حاويات.

كما سجل المتوسط عبور حمولات السفن المارة بالقناة 4 ملايين و360 ألف طن يوميا.

وأكدت مصادر ملاحية أن هناك عدة عوامل عززت حركة التجارة العابرة بقناة السويس وهي الناتج العالمي للتجارة العالمية وخاصة المتبادلة بين التكتلات الاقتصادية وعلي رأسها الصين وسعر برميل البترول الذي يساهم بنسبة كبيرة في دفع الخطوط الملاحية إلي اختيار قناة السويس الأوفرتكلفة والأقصر مسافة.

وأضافت أن التوترات الدولية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي دعمت حركة البترول القادم من روسيا إلي الهند والصين ومنه الي أوروبا مارا بالقناة بجانب تغير سعر الدولار أمام وحدات حقوق السحب الخاصة” “ SDR حيث كلما زادت قيمة الدولار أدي أدى لارتفاع إيرادات القناة.