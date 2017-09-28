قناة السويس تسجل 59 سفينة بحمولات 3.7 مليون طن

نادية صابرصرح الفريق مٌهاب مميش رئيس هيئة قناة االسويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الخميس، أن القناة شهدت اليوم عبور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولة 3.7 مليون طن، وذلك بعبور 27 سفينة من اتجاه الشمال بحمولة 1.6 مليون طن، وعبور 32 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الج

نادية صابر

صرح الفريق مٌهاب مميش رئيس هيئة قناة االسويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الخميس، أن القناة شهدت اليوم عبور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولة 3.7 مليون طن، وذلك بعبور 27 سفينة من اتجاه الشمال بحمولة 1.6 مليون طن، وعبور 32 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الجديدة بحمولة 2.1 مليون طن.

وكانت أكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال ناقلة الحاويات الليبرية العملاقة MSC DITTE بحمولة 198 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة، فيما كانت أكبر سفينة من الجنوب هى سفينة الحاويات العملاقة MSC ELOANE التى ترفع علم ليبريا بحمولة 199 ألف طن قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

وقال مميش إن الزيادة المضطردة فى أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس، خير دليل على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وزيادة الطاقة العددية والتصريفية للقناة، مما يرفع تصنيفها كأكبر وأسرع مجرى ملاحي في العالم.

كما أشار إلى أن السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها الهيئة ساهمت في جذب العديد من الخطوط الملاحية لعبور القناة، خاصة مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية منذ بداية العام الحالي.