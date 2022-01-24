نقل وملاحة

قناة السويس تسجل 555.3 مليون دولار إيرادات خلال ديسمبر الماضى

مقارنه بـ488 مليون دولار في ديسمبر 2020
نادية سلام 12:23 م, الأثنين, 24 يناير 22 12:23 م, الأثنين, 24 يناير 22

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حققت هيئة قناة السويس، خلال ديسمبر من العام المنصرم 2021،  إيرادات بلغت 555.3 مليون دولار- شاملة الخدمات الملاحية – وذلك بزيادة قدرها 14%  مقارنة بمثيله عام 2020، والذي سجل إيرادات بلغت 488 مليون دولار، حسبما أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.

وقد انفردت “المال ” في 3 يناير الجاري بنشر إيرادات القناة في ديسمبر 2021 والبالغة 553.5 مليون دولار ، غير شاملة الخدمات الملاحية.

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وأوضحت الاحصائيات أن شهر ديسمبر الماضي شهد عبور 1808 سفن، بزيادة 14.7% مقارنة بنفس الشهر من العام 2020، والذي سجل عبور 1576 سفينة، بينما سجلت الحمولات الصافية للسفن العابرة فى ديسمبر 2021 نحو 111.3 مليون طن، مقارنة مع ديسمبر 2020 الذي سجل 100.1 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 11%.

واستكملت الإحصائيات أن المتوسط اليومي لحمولة السفن العابرة في قناة السويس خلال ديسمبر الماضي بلغ 3 ملايين و590 طن.

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وفي السياق نفسه ، كشفت الإحصائيات عن حركة ناقلات البترول العابرة لقناة السويس في ديسمبر 2021، موضحة أنها بلغت 436 ناقلة، بحمولات صافية بلغت 19 مليون طن ، ويصل متوسط الحمولة الصافية خلال ديسمبر إلى 610 آلاف طن يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحمولة الصافية للسفينة هى الحمولة الكلية للسفينة بعد استبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان السفينة وبحد أقصى 10% من الحمولة، وفراغات غرفة الماكينات بحد أقصى 50% من الحمولة.

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وبذلك سجلت هيئة قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها، والذي بلغ 6.333 مليار دولار، مقابل 5.605 مليار مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة نمو 12.8%.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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