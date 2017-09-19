قناة السويس تسجل 5% زيادة في عائداتها أغسطس الماضي

نادية صابر:سجلت قناة السويس عائدات خلال أغسطس الماضي بلغت 470.6 مليون دولار بزيادة 5% عن عائدات المسجلة في أغسطس العام الماضي البالغة 447.6 مليون دولار، وقدرت الزيادة بنحو 23 مليون دولار، حسبما أكده الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.كما سجلت عائدات أغسطس زيادة تصل إلي 5% مقارنة بعائدات شهر يوليو

نادية صابر:

سجلت قناة السويس عائدات خلال أغسطس الماضي بلغت 470.6 مليون دولار بزيادة 5% عن عائدات المسجلة في أغسطس العام الماضي البالغة 447.6 مليون دولار، وقدرت الزيادة بنحو 23 مليون دولار، حسبما أكده الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

كما سجلت عائدات أغسطس زيادة تصل إلي 5% مقارنة بعائدات شهر يوليو الماضي، الذي سجل 447.1 مليون دولار، وقد سجلت حركة التجارة بقناة السويس عبور 1528 سفينة بزيادة 4.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 1462، كما سجلت الحمولات العابرة 91.5 مليون طن بزيادة 4.2% مقابل عبور خمولات تقدر بـ87.8 مليون طن خلال أغسطس 2016.