قناة السويس تسجل عبور 1453 سفينة بزيادة 2.3%

نادية صابر: سجلت حركة البضائع المارة بقناة السويس، خلال يوليو الماضي عبور 1453 سفينة بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 1420 سفينة. وأكدت إحصائية الملاحة بالقناة أن حمولات السفن العابرة سجلت 87 مليونا و969 ألف طن بزيادة 3.8% مقارنة بمثيلتها العام الماضي، والذي سجل

نادية صابر:



سجلت حركة البضائع المارة بقناة السويس، خلال يوليو الماضي عبور 1453 سفينة بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 1420 سفينة.

وأكدت إحصائية الملاحة بالقناة أن حمولات السفن العابرة سجلت 87 مليونا و969 ألف طن بزيادة 3.8% مقارنة بمثيلتها العام الماضي، والذي سجل حمولات بلغت 84 مليونا و740 ألف طن.

وأضافت الإحصائيات أن المتوسط اليومي للعبور بلغ 46.9 سفينة خلال يوليو الماضي، ومتوسط حمولات يوميا بلغ 2.8 مليون طن.

وأكدت الاحصائيات أن ناقلات البترول سجلت عبور 365 سفينة بزيادة 9.6% مقابل 333 سفينة في يوليو 2016 يصاحبها زيادة في الحمولات بلغت 2.3%، بينما شهدت حركة نقل الغاز تراجعا بلغت نسبته 2.3% حيث عبرت 42 ناقلة في يوليو الماضي، مقابل عبو 43 ناقلة في يوليو العام الماضي، صاحبه تراجع في الحمولات بلغت 5.9%.

وسجلت حركة سفن الحاويات عبور 482 سفينة بزيادة 0.8% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، والذي سجل عبور 478 سفينة وصاحبه زيادة في الحمولات بلغت 5.9% وسجلت حركة سفن الصب عبور 242 سفينة بتراجع بلغت نسبته 4.0% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 252 سفينة، بينما ارتفعت حمولات سفن الصب من 8.5 مليون طن في يوليو العام الماضي إلي 8.6 مليون طن في يوليو طن بزيادة 1.3%، كما سجلت سسفن البضائع العامة عبور 146 سفينة بزيادة 11.5%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي سجلت عبور 131 سفينة وصاحبها زيادة في الحمولات بلغت 3.3%.