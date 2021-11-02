قناة السويس تسجل عبور أعلى حمولة في تاريخها خلال أكتوبر بواقع 112 مليون طن

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1مليون طن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس في بيان إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت عبور 1847 سفينة مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 227 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 112 مليون 100 ألف طن مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 11 مليون و500 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 11.4%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر من العام الميلادي 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.4 % من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 551 مليون و100 ألف دولار مقابل 490 مليون و200 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 60 مليون 900 ألف دولار.

وأكد رئيس الهيئة على أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر لعام 2021 ترجع بشكل أساسي إلى نتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعامل مع مختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار في هذا الصدد إلى ما سجلته التقارير الملاحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد وحمولات ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة والتي بلغت 84 ناقلة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، مقابل عبور 46 ناقلة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 82.6 %، فيما زادت الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 87.5 %، حيث بلغت إجمالي الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 9.3 مليون طن مقابل 4.9 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح الفريق ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري، حيث بلغت عدد السفن العابرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 17020 سفينة مقابل عبور 15640 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 1380 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8.8 %، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 8.4 %، بواقع مليار و50 مليون طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 968.6 مليون طن خلال نفس الفترة في العام الماضي، بفارق 81.4 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021 بلغ 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 12.4 % بفارق 575.1 مليون دولار.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 81 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 مليون طن.