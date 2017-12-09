قناة السويس تسجل رقما قياسيا في الحمولات اليومية

نادية صابر:صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم السبت أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية في تاريخ القناة بإجمالي حمولات 5.2 مليون طن وعبور 74 سفينة عملاقة. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 50 سفينة بحمولات 3.1

نادية صابر:

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم السبت أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية في تاريخ القناة بإجمالي حمولات 5.2 مليون طن وعبور 74 سفينة عملاقة. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 50 سفينة بحمولات 3.1 مليون طن، فيما عبرت 24 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.1 مليون طن.

وأضاف الفريق مميش بأن ما تشهده القناة حاليا من زيادة كبيرة في أعداد وحمولات وعائدات القناة تؤكد على الرؤية السديدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساند إدارة هيئة القناة في جميع مشاريعها لتطوير العمل بالقناة من أجل مواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري ولتظل القناة على الدوام الاختيار الأول للخطوط الملاحية العالمية وشريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق مميش أن المعدلات القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وعائداتها المتزايدة يوما بعد يوم، هي شهادة جدارة لهيئة قناة السويس ورجالها الشرفاء كما تعكس أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، حيث تعتبر قناة السويس ترمومترا لحركة التجارة العالمية والتغيرات المتلاحقة في المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري.

وقد تصدرت حركة الملاحة في القناة اليوم من الشمال سفينة الحاويات الدانمركية العملاقةMAERSK MC-KINNEY MOLLER ، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم والتي عبرت القناة بحمولة 200 ألف طن وتستطيع أن تحمل على متنها 18270 حاوية في رحلتها القادمة من مالطا متجهة إلى ماليزيا. فيما جاءت سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MARGRETHE MAERSK هي الأخرى على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 200 ألف طن.

وفي ختام تصريحه أوضح مميش أن الدولة تسعى جاهدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنوياً بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة القناة، وهو المشروع القومي الطموح المقرر له تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية في المنطقة، فضلاً عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار بإقامة مناطق صناعية ومشروعات استثمارية بما يصب في صالح الاقتصاد المصري ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال الحالية والقادمة. ويتضح ذلك جلياً من خلال المشاركة الدائمة للهيئة في جميع المؤتمرات العالمية في الداخل والخارج لجذب المستثمرين لهذة المنطقة الواعدة والتي تشهد إقبالا كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار بها.

