قناة السويس تسجل إيرادات 6.2 مليار دولار خلال الـ11 شهرا من العام المالي 21/22

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الـ11 شهرا من العام المالي 21/22، إيرادات بلغت 6 مليارات و266 مليون دولار ، بزيادة بلغت 17.3% ، بفارق 924.6 مليون دولار ، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي 20/21، والتي حقق نحو 5 مليارات و341 مليون دولار

كما أكدت إحصائيات الملاحة أن حركة عبور السفن في الفترة من يوليو حتي مايو للعام المالي 22/21 سجلت 20 ألفا و79 سفينة بزيادة بلغت 15.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي الماضي والذي سجل عبور 17 ألفا و391 سفينة ، بمقدار زيادة بلغ 2688 سفينة

كما حققت الحمولات المارة خلال الـ11 شهرا من العام المالي 22/21 مليار و207 مليون طن ، بزيادة 10.8% ، بمقدار 118 مليون طن ، مقارنة بنفس الفترة العام المالي المنصرم 20/21والذي سجل حمولات عابرة بلغت مليار و089 مليون طن .

وتوقع المهندس وائل قدور ، الخبير البحري أن إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالي 2021/2022 في 30 يونيو المقبل ، ستصل الي 6.89مليار دولار حتى وسيكون أعلى إيراد فى تاريخها.

وفي سياق متصل أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، في تصريحات سابقة،أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة وأستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة حيث سجلت قناة السويس أرقاما قياسية جديدة في أعداد السفن المارة وحمولاتها وإيراداتها الشهرية ، علي مدار تاريخها ،متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.