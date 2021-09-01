قناة السويس تسجل أعلى عائد في تاريخها أغسطس الماضي بإجمالي 559 مليون دولار

حققت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي ، اعلي ايراد في تاريخها بلغ 559 مليون دولار ، مسجلة عبور 1884 سفينة ، متجاوزة ال 100 مليون طن .



ويذكر أن الإحصائيات الملاحية بهيئة قناة السويس كشفت في وقت سابق عن عبور 11 ألفًا و433 سفينة خلال السبعة أشهر الماضية من عام 2021، بزيادة بلغت %4.2 بواقع 463 سفينة، مقابل عبور 10 آلاف و970 سفينة الفترة نفسها من 2020، ومصاحبة بحمولات بلغت 715.7 مليون طن، بزيادة %5.7 بواقع 38 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى شهدت حمولات بلغت 676.9 مليون طن.

كما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال فى تصريحات سابقة، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة فى القناة، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها فى المجتمع الملاحي، باعتبارها أقصر وأسرع الطرق والاختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد «ربيع» استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التى تشهدها صناعة النقل البحري، بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة التى تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة.