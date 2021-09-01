نقل وملاحة

قناة السويس تسجل أعلى عائد في تاريخها أغسطس الماضي بإجمالي 559 مليون دولار

محققة رقما قياسيا
نادية سلام 6:37 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 6:37 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي ، اعلي ايراد في تاريخها بلغ 559 مليون دولار ، مسجلة عبور 1884 سفينة ، متجاوزة ال 100 مليون طن .

ويذكر أن الإحصائيات الملاحية بهيئة قناة السويس كشفت في وقت سابق عن عبور 11 ألفًا و433 سفينة خلال السبعة أشهر الماضية من عام 2021، بزيادة بلغت %4.2 بواقع 463 سفينة، مقابل عبور 10 آلاف و970 سفينة الفترة نفسها من 2020، ومصاحبة بحمولات بلغت 715.7 مليون طن، بزيادة %5.7 بواقع 38 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى شهدت حمولات بلغت 676.9 مليون طن.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: خطة 21/2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي لقناة السويس إلى 99,3 مليار جنيه

كما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال فى تصريحات سابقة، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة فى القناة، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها فى المجتمع الملاحي، باعتبارها أقصر وأسرع الطرق والاختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد «ربيع» استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التى تشهدها صناعة النقل البحري، بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة التى تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

شركة CMA CGM للتوكيلات الملاحية تحقق 3.4 مليار دولار أرباحا فى الربع الثاني

السيد فؤاد 2:46 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقداً بقيمة 4.5 مليار دولار لبناء منظومة القطار فائق السرعة

شريف عمر 11:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

«بمتابعة الرئيس».. توقيع عقد الخط الأول من القطار الكهربائى مع تحالف «سيمنس» المصرى الألمانى

صفية حمدي 10:54 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

«أفيك الصينية» تتولى صيانة القطار الكهربائى «العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية»

مدحت إسماعيل 9:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

«التمساح» لبناء السفن تساهم فى كيان للصناعات الغذائية بنسبة 51%

نادية سلام 9:31 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 1-9-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21