قناة السويس تسجل أعلى رقم قياسي في تاريخها

بعبور 76 سفينة عملاقة و حمولات 5.12 مليون طن اليوم الجمعة "نادية صابرقال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بقناة السويس قد حققت اليوم الجمعة أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ القناة منذ إنشائها حيث عبرت القناة اليوم 76 سفينة عم

بعبور 76 سفينة عملاقة و حمولات 5.12 مليون طن اليوم الجمعة “



نادية صابر

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بقناة السويس قد حققت اليوم الجمعة أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ القناة منذ إنشائها حيث عبرت القناة اليوم 76 سفينة عملاقة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 5.112 مليون طن (خمسة ملايين و112 ألف طن). بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 38 سفينة بحمولات 2.377 مليون طن، فيما عبرت 38 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.735 مليون طن.

هذا وقد تصدرت حركة الملاحة في القناة اليوم من الجنوب سفينة الحاويات العملاقةMOL TRUST،التي ترفع علم جزر مارشال والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم والتي عبرت القناة بحمولة 218 ألف طن وتستطيع أن تحمل على متنها 20190حاوية في رحلتها القادمة من سنغافورة متجهة إلى المغرب. فيما جاءت سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MUNKEBO MAERSK على رأس قافلة الشمال، بحمولة 200 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة متجهة إلى ماليزيا.

ونوه مميش إلى أن حركة الملاحة اليوم قد شهدت لأول مرة عبور 9 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن.

وأكد الفريق مميش أن المعدلات القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وعائداتها المتزايدة يوما بعد يوم، هي شهادة جدارة لهيئة قناة السويس ورجالها الشرفاء كما تعكس أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، حيث تعتبر قناة السويس ترمومترا لحركة التجارة العالمية والتغيرات المتلاحقة في المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري.

وفي ختام تصريحه أوضح مميش أن الدولة تسعى جاهدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنوياً بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة القناة، وهو المشروع القومي الطموح المقرر له تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية في المنطقة، فضلاً عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار بإقامة مناطق صناعية ومشروعات استثمارية بما يصب في صالح الاقتصاد المصري ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال الحالية والقادمة.





