قناة السويس تستقبل 1651 سفينة ديسمبر الماضى و«ناقلات البترول» تتصدر العبور (جراف)

كشفت إحصائيات ملاحة مرورالسفن فى قناة السويس خلال شهر ديسمبر الماضى عن عبور 1651 سفينة بزيادة 7.4% مقارنة بعبور 1537 سفينة فى ديسمبر 2018.

وأوضحت الإحصائيات أن المتوسط اليومى لعبور السفن بقناة السويس بنهاية 2019، ارتفع من 49.6 سفينة فى 2018 إلى 53.3 سفينة .

الحمولات العابرة

وتابعت إحصائيات ملاحة مرور السفن فى قناة السويس أن الحمولات العابرة فى ديسمبر الماضى سجلت مرور 103.8 مليون طن بزياد بلغت 7.5% مقارنة بديسمبر 2018 والذى سجل عبور 96.6 مليون طن .

ويذكر أن المتوسط اليومى للحمولات العابرة ارتفع من 3.1 إلى 3.3 مليون طن بنهاية 2019 .

ناقلات البترول تتصدر العبور

ويوضح “الجراف ” تصدر” ناقلات البترول” حركة العبور بقناة السويس خلال ديسمبر الماضى ، بمرور 482 ناقلة وبحمولة 23.6 مليون طن ، يليها سفن البضائع الصب والتي سجلت عبور 408 سفن بحمولة 15.7 مليون طن ، سفن الغاز الطبيعى التى سجلت عبور 64 سفينة بحمولة 6.6 مليون طن .

الحاويات تتراجع

وأضاف أن سفن الحاويات سجلت في ديسمبر الماضى مقارنة بمثيله في عام 2018، تراجعا بلغت نسبته 8.4% حيث سجلت عبور 423 سفينة مقابل 462 سفينة للعام قبل الماضى ، بجانب تراجعات طفيفة في عبور حاملات الجرارات والركاب بنسب تتراوح من 2 إلى 12.5%

كما كشفت الإحصائيات أن حركة البضائع العابرة “طبقا للأتجاه” والقادمة من شمال قناة السويس سجلت ارتفاعا بنسبه 16.3%، مقارنة بديسمبر 2018 ، بينما تراجعت البضائع القادمة من الجنوب بنسبة 8.8% .

ما هي مناطق شمال وجنوب قناة السويس؟

ويذكر أن مناطق شمال قناة السويس، تتضمن شرق وجنوب البحر المتوسط والبحر الأسود وشمال وغرب أوروبا وبحر البلطيق وأمريكا بينما جنوب قناة السويس تتضمن البحر الأحمر وشرق أفريقيا والخليج العربى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأستراليا .