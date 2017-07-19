قناة السويس تستقبل سفير بنما وتعرض فيلمًا دراميًا

نادية صابرفى إطار التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة قناة بنما، استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً بنمياً رفيع المستوى برئاسة توماس جوارديا السفير البنمى بالقاهرة. وقد أناب الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس فى استقبال الوفد البنمى والترح

نادية صابر

فى إطار التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة قناة بنما، استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً بنمياً رفيع المستوى برئاسة توماس جوارديا السفير البنمى بالقاهرة.

وقد أناب الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس فى استقبال الوفد البنمى والترحيب بهم وبحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها وشباب العاملين بها، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تضمنت الزيارة عرض فيلم درامى عن قناة بنما بعنوان: “حكايات قناة بنما” مدته 106 دقائق يتناول الجوانب الإنسانية وراء قناة بنما وتاريخ تحررها من التواجد الأمريكى على أراضيها كما عرضت هيئة قناة السويس فيلما وثائقيا عن تاريخ القناة وأهميتها للاقتصاد العالمي، وفيلماً أخر عن تاريخ قناة السويس الجديدة والمنطقة الإقتصادية وأهم المشاريع بها.

وقد عبر الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس عن سعادته باستضافة هيئة قناة السويس لهذا الحدث الثقافى فى إطار علاقة التعاون والتكامل بين الهيئتين، مؤكداً أن قناتى السويس وبنما يشتركان فى العديد من السمات المشتركة فكلاهما يعد مرفقاً حيوياً عالمياً لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى ان الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون بين الهيئتين.



وفى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير البنمى والوفد المرافق له قائلاً” مرحبا بحضراتكم على أرض أقدم طريق بحرى من صنع الإنسان التى جسدت العبقرية الهندسية المصرية فى أبهى صورها، والتى تغلبت على الصعوبات الجغرافية، وما تلاها من عقبات ومحن إلى أن أعادها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما تلاها من نجاحات حققتها الإدارة المصرية للقناة بعد التأميم فى تطوير المجرى الملاحى وزيادة غاطس السفن من 35 قدماً فى عام 1956 إلى 66 قدماً الآن حالياً، ولترتفع الحمولات من 30 ألف طن عام 1956 إلى 240 ألف طن حالياً مما رفع عائدات القناة من 33 مليون دولار عام 1956 لترتفع إلى 5.1 مليار دولار فى عام 2016.

وأَضاف الفريق أسامة أن الشعب المصرى أثبت قدرته على تكرار الإنجاز بإنشاء قناة السويس الجديدة، وذلك فى زمن قياسى أبهر العالم فى عام واحد، لتُعلى من تصنيف قناة السويس وتضعها على صدارة الطرق الملاحية فى العالم.

وفى ذات السياق قدم السفير البنمى توماس جوارديا الشكر للفريق مهاب مميش ولهيئة قناة السويس على استضافة هذا الحدث الثقافي، والذى يكشف عن قوة ومتانة العلاقات بين هيئتى قناة السويس وبنما، مشيداً بقوته ومدى تعاطفه مع مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما ظهر فى احتفالات افتتاح القناة الجديدة.

وأضاف السفير أنه تشرف بحضور حدثين يعدان الأكبر فى مجتمع الملاحة العالمي، الأول افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، ثم افتتاح توسعات قناة بنما بحضور الفريق مُهاب مميش ممثلاً عن الرئيس عبد الفتتاح السيسى وذلك فى يونيو من العام الماضي.

وأشار إلى أنه رغم البُعد الجغرافى بين قناتى السويس وبنما ووجود بعض الاختلافات الثقافية بين مصر وبنما، لكن هناك مجموعة من التشابهات التى تربط بين البلدين وعلى رأسها العنصر البشرى والذى يعد حجر أساس نجاح هذين المرفقين الحيويين.

وأوضح أن الفيلم من نمط الأفلام الدرامية وليس التاريخية وتم تصويره بالكامل فى بنما بتمويل من بعض الجهات الخاصة، ويتناول الفيلم 100 عام من تاريخ بنما، من خلال 5 روايات درامية تبرز دور الشعب البنمى فى إنشاء القناة وتطويرها وذلك بالتركيز على أفراد الشعب البسيط والذى كان العمود الفقرى فى حفر القناة.

وألمح إلى أن الفيلم تم عرضه فى عدد من الدول الخارجية مثل أمريكا وفرنسا ومكسيك وبعد الدول التى شاركت بعمالة فى حفر قناة بنما مثل كولومبيا والإكوادور وترينداد وتوباجو، فى حين يعد هذا العرض الثانى له فى مصر، حيث سبق وأن تم عرضه فى أحد المهرجانات السينمائية الكبرى.

وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى توماس جوارديا سفير بنما.