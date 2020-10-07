قناة السويس تستقبل السفينة الأخيرة بحمولة 24 ألف حاوية للخط الملاحي HMM منتصف أكتوبر

علمت “المال” من مصادر مطلعة، أن قناة السويس تستقبل، منتصف شهر أكتوبر الحالى، سفينة الحاويات العملاقة HMM St. Petersburg””، رافعة علم “بنما”، بطول 400 متر، وعرض 62 مترا، وحمولة تصل إلى 228 ألف طن.

وتعد “St. Petersburg” السفينة رقم 12 والأخيرة في سلسلة سفن الخط الملاحي، الكوري “هيونداي ميرشانت مارين” ، والتي تم بناؤها في إطار تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتيَ دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة ، العام الحالى ، لبناء 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم.

السفن الـ12 العملاقة

كما أعلنت شركة HMM ، على موقعها الإلكتروني ، أمس، أن جميع حاوياتها الـ12 قد تم ملؤها بالكامل بالشحنات في رحلتها الأولى، حيث غادرت “HMM سانت بطرسبرغ” ،- وهي الأخيرة من فئة الـ24 ألف حاوية نمطية – في 30 سبتمبر الماضي ، ميناء Yantian بالصين محملة على متنها 19 ألفا 529 حاوية مكافئة ومتجهة إلى أوروبا، مارة بقناة السويس.

ويذكر أن “” HMM Algeciras أول سفينة حاويات عملاقة من تلك الفئة عبرت قناة السويس في 25 مايو الماضي .

وتمتاز تلك السفن بكفاءة أنظمة التشغيل والتي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية حيث يؤدى التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15% من تكلفة التشغيل.