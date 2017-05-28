قناة السويس تستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم

– مميش: مشاريع التطوير تؤكد جاهزية القناة لاستقبال أكبر السفن العالمية

صعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، صباح اليوم الأحد، على ظهر سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة Madrid Maersk في أول رحلة لها عبر قناة السويس الجديدة قادمة من ماليزيا ومتجهة شمالًا إلى أسبانيا.

وتطبيقًا للبروتوكول المتبع أهدى الفريق مميش ربان السفينة “نيلز بيتر لارسن” درع قناة السويس، بمناسبة عبور السفينة لأول مرة في قناة السويس، كما قدم الفريق أسامة ربيع باقة ورد لربان السفينة لتهنئته بالعبور الأول.

والسفينة Madrid Maersk هي أكبر سفينة حاويات فى العالم، حيث يبلغ طولها 399 مترًا وعرضها 59 مترًا، وتبلغ حمولة قناة السويس لهذه السفينة 219 ألف طن بغاطس 16.3 متر، وتستطيع أن تحمل على متنها 20586 بزيادة 416 حاوية عن السفينة Mol Triumph التى كانت تحتل المركز الأول عالميًا حتى لحظة عبور هذه السفينة، ويتضح من ظهور هذه الأجيال العملاقة وجود منافسة قوية بين كبرى شركات النقل البحري فى العالم لاحتلال صدارة الترتيب العالمي خصوصًا سفن الحاويات وهي السفن الاكثر أنتشارًا على مستوى العالم.

وأعلن الفريق مميش عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، التى تؤكد على الدوام جاهزية قناة السويس لاستقبال أكبر سفن الأسطول التجاري العالمي، والذي يتواكب مع أعمال التطوير المستمرة للمجرى الملاحي ولجميع إمكانات الهيئة من آلات ومعدات ويأتي فوق ذلك تدريب المرشدين والعاملين بالهيئة على التعامل مع تلك النوعية العملاقة من سفن الحاويات.

وأضاف الفريق مميش أن الزيادة الحالية التى تشهدها قناة السويس فى العائدات وأعداد وحمولات السفن العابرة تؤكد بعد نظر القيادة السياسية فى سرعة إنجاز قناة السويس الجديدة، كما أن السياسات التسويقية المرنة كان لها أثر إيجابي على جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية التي لم تكن تعبر القناة من قبل، وأكد أن قناة السويس هي أكبر قناة ملاحية فى العالم وننتظر أن يزيد حجم البضائع العابرة خلالها عن 10% من حجم التجارة العالمية.

من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، إن استقبال القناة اليوم لأكبر سفينة حاويات في العالم، تؤكد صحة استراتيجية الهيئة في إنشاء القناة الجديدة بما مكنها من استقبال أحدث وأكبر أجيال السفن، حيث توفر القناة الجديدة فترات الانتظار والوقود وتكاليف الرحلة بشكل عام ويحسن من اقتصاديات التشغيل بما ينعكس إيجابا على عائدات القناة وزيادة الدخل القومي.

وأشاد الكابتن “نيلز بيتر لارسن” بأداء وكفاءة مرشدين هيئة قناة السويس وتعاونهم الرائع مع طاقم السفينة لضمان عبور السفينة بأمان في القناة، وأضاف أن القناة الجديدة حققت مكاسب كثيرة لشركات الملاحة العالمية من خلال تقليل زمن الانتظار وتقليل زمن العبور بقدر كبير واختتم قائلاُ:” إن مشروع القناة الجديدة خطوة صائبة على الطريق الصحيح.

وأعرب محمد خطاب مدير الملاحة بشركة ميرسك مصر عن فخره بعبور هذه السفينة العملاقة لقناة السويس، مشيرا إلى اهتمام الفريق مهاب مميش بهذا الحدث الهام وصعوده على السفينة ليعطي رسالة للخطوط الملاحية العالمية باهتمام الهيئة الكامل بعملائها، وأضاف بأن الشركة تقوم حاليا ببناء عدد كبير من هذه الفئة العملاقة لتنضم قريبا لأسطول الشركة.