قناة السويس تستعين بخبراء لتنمية الثروة السمكية في مصر‏

– الفريق مهاب مميش يشكر وزيرة الهجرة على مشاركتها في أعمال تنمية محور قناة السويس



ولاء البري استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس العالم المصري منصور المتبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض ‏الأسماك بجامعة الطب البيطرى فيينا بالنمسا، لبحث سبل تنمية الثروة السمكية في مصر وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، ‏وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر “مصر تستطيع”.‏



وشهدت فعاليات اليوم عددا من الاجتماعات تم خلالها عرض الإطار العام لمشروع استزراع السمك الخاص بشركة قناة ‏السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، وتضمن العرض ما تم إنجازه من المشروع، فضلا عن المراحل الجاري العمل ‏عليها لإتمامها، كما شمل الاجتماع الحديث عن الجوانب البيئية وما يخص الطبيعة البيطرية للأسماك، فضلا عن الحديث حول ‏خطط الإدارة البيئية وسلامة العلف، بالإضافة إلى أفضل طرق التغذية.



من جانبه، عرض الدكتور منصور المتبولي، ما يعرف بالأمن الحيوي للاستزراع السمكي، وما يتبناه التوجه العالمى لمضاعفة ‏الإنتاج وتلبية الحاجة للغذاء من الأسماك، إضافة إلى نمو السوق الدولى لأسماك الزينة، ويضيف أن مصر لديها فرصا هائلة ‏للمنافسة عالميا، إذا ما استغلت مواردها الطبيعية بشكل فعال سواء فى المياه العذبة أو حتى المزارع السمكية بالبحار وبطول ‏مجرى قناة السويس.‏



كما عرض التقنيات الحديثة في هذا الجانب والمستخدمة في أوروبا فهى ثورة علمية جديدة ستتيح لعلماء الوراثة فى مجال ‏أمراض النبات أو الحيوان أو حتى أمراض البشر فى الحد من تداول الأمراض الوراثية بل وإمكانية إضافة صفة وراثية محددة.‏



وتضمنت الاجتماعات الاتفاق على إعداد استرتيجية واضحة وفق أسس علمية متطورة، تحوي على وحدة خاصة بالوقاية ‏والعلاج للأمراض السمكية، فضلا عن الجودة الشاملة للمنتجات وفق معايير ومواصفات عالمية، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه ‏الاستراتيجية، كما تم بحث إنشاء مركز تدريب خاص بمشروعات الاستزراع السمكي بالمنطقة.‏ هذا وقد أجرى الفريق مهاب مميش يرافقه الدكتور منصور المتبولي جولة تفقدية لمشروع قناة السويس للاستزراع السمكي‏والأحياء المائية، والبالغ مساحته 7500 فدان، بإجمالي 4000 حوض، بمنطقة القنطرة شرق، تم خلالها مراجعة كل الطرق ‏المستخدمة في أحواض التربية وأماكن تخرين العلف واحتياطات الأمن الحيوي بالمشروع، وذلك لتحديد احتياجات المشروع ‏ومتطلباته، للوصول لأكبر كم من الاستفادة من المشروع.‏



وفي هذا الإطار، أكد الفريق مميش على ضرورة اتباع أحدث التكنولوجيات والأساليب الحديثة والعلمية المستخدمة عالميا في ‏مجال الاستزراع السمكي، حتى يستطيع مشروع شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، تقديم أقصى عائد للاقتصاد ‏المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.‏



كما تقدم مميش بالشكر لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعلى رأسها السفيرة نبيلة مكرم، لمجهوداتها تجاه ‏مختلف المشروعات التنموية، وما تقدمه الوزارة من تعاون مثمر في تنمة محور قناة السويس، عن طريق الخبرات والكفاءات ‏المصرية بالخارج في هذا المجال.