قناة السويس تستعرض جهود التحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت في معرض «موناكو»

تشارك هيئة

في معرض موناكو لليخوت في دورته الثانية والثلاثين، والذي ينعقد خلال الفترة من 27 – 30 سبتمبر المقبل بميناء هرقل بموناكو، في إطار خطة الهيئة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط.

تسلط قناة السويس خلال مشاركتها كأحد أبرز الشركاء الرئيسين في جناح الربابنة والطواقم بمعرض بموناكو، الضوء على المخطط العام لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية، استغلالاً لموقعها الفريد الذي يسمح بالاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، لاسيما في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتعكف قناة السويس ضمن استراتيجية وطنية على تنفيذ خطة تطوير شاملة لعدد 3 مراين دولية بمنطقة القناة، حيث تستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية، وتنمية أبعاد كل مارينا على حدة وتعميق الغاطس، علاوةً على رفع كفاءة البنية التحتية لهذه المراني، وفقاً للمعايير العالمية واشتراطات الجودة لتتمكن من استيعاب كافة أنواع اليخوت وتقديم خدمات متميزة.

وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتطوير مارينا دولي في الاسماعيلية بطاقة استيعابية تتخطى ١٠٠ يخت وغاطس يصل إلى ٧ أمتار، يعقبها مرحلة ثانية بتدشين مارينا دولي في كل من بورسعيد وبورتوفيق.

وفي سبيل التحول لمركز دولي لليخوت، أطلقت قناة السويس حزمة من الخدمات الرقمية المخصصة لسياحة اليخوت، تشمل خدمة الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وخدمة الحاسبة الإلكترونية لتحديد الرسوم التقديرية لعبور القناة، إلى جانب خدمة الفاتورة الإلكترونية. كما تعتزم الهيئة تدشين منصة رقمية وتطبيق إلكتروني، مما يتيح أداة ذكية لأصحاب اليخوت للحصول على كافة الخدمات المتاحة.

ليس هذا فحسب، بل تشمل الخطة تحسين تجربة عبور اليخوت بالقناة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات جديدة سواء الخدمات الرئيسية مثل التزود بالوقود وصيانة اليخوت، أو الخدمات الترفيهية التي تتنوع لتشمل إنشاء مطاعم ومكتب سياحة داخلي ونادي صحي ومغسلة مجهزة.

ويعد معرض موناكو لليخوت أحد أكبر الفعاليات الدولية في سياحة اليخوت، حيث يستقطب أبرز الشركات العالمية والترسانات المتخصصة في صناعة اليخوت، ليشكل ملتقى دولي يبرز الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة الحيوية.

الجدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي تأتي ضمن تعاونها مع كيانات مختلفة من القطاع الخاص؛ متمثلا في ترسانة جنوب البحر الأحمر وتوكيل فيلكس للملاحة ومجموعة مكسيم للاستثمار.