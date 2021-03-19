قناة السويس تستعد لاستقبال الكراكة «مهاب مميش» بعد انتهاء تجارب التكريك بهولندا

تستعد هيئة قناة السويس لاستقبال الكراكة مهاب مميش أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط للانضمام لأسطول الهيئة، بعد اكتمال بنائها بترسانة Royal IHC الهولندية، وانتهاء تجارب البحر والتكريك بهولندا.

ومن المقرر أن تبدأ الكراكة رحلتها إلى مصر الأسبوع المقبل، محمولة على متن إحدى سفن الشحن الثقيل (heavy left) من ميناء روتردام إلى ميناء بورسعيد.

ومن المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.

تأتي هذه الخطوة تنفیذا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي بالعمل على تعظیم أصول الھیئة وتطويروتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023.

يذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس السابق وقع في أكتوبر 2017، عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، لتنضمان إلى أسطول الكراكات بهئية قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلووات، وحفار بقدرة 4800 كيلووات، ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا، وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.

يبلغ طول الكراكة الواحدة 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، بعمق 7.7 متر، وغاطس 5.5 متر، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترا، وهو ما يغطى أعمال تكريك القناة التى تبلغ 24.5 متر.

ووفقًا لبيانات سابقة لهيئة قناة السويس، فإن العائد من تشغيل الكراكتين بخلاف تكاليف الأجور والتشغيل، يتمثل فى توفير ما يصل إلى 60 مليون دولار سنويًا على الدولة.