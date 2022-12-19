 قناة السويس ترفع نسب تخفيضات سفن الصب الجاف بين موانئ أستراليا وشمال غرب أوروبا 5%

جددت هيئة قناة السويس الحوافز الممنوحة لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ ، وما شماله ، اعتبارا من يناير حتى نهاية يونيو 2023.

وعدلت هيئة القناة في منشورها الملاحي اليوم نسب التخفيضات المقدمة، حيث تمنح سفن الصب الجاف (المحملة أو الفارغة) القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا بدءا من ميناء CADIZ وما شماله سواء المتجهة إلي أو قادمة من الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضاً وقدره 25% من رسوم العبور العادية بدلا من 20%.

كما تمنح الموانئ التي تقع غرب ميناء DARWIN حتى ما قبل ميناء GERALDTON بغرب أستراليا تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية بدلا من 50%، بينما تبقي نسبة التخفيض الممنوحة للسفن القادمة أو المتجهة إلى الموانئ التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا والتي تبدأ من ميناء GERALDTON بجنوب غرب أستراليا وتنتهي بميناء CAIRNS شرقاً تخفيضاً وقدره 75% من رسوم العبور العادية.